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Çalışma Bakanı Sarıeroğlu KPDK toplantısına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı yapıldı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı yapıldı.

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