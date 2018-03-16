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Çalışma evlerindeki hakim ve savcı adaylarına operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 08:56 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. 'Çalışma Evleri'nde kalan hakim ve savcı adaylarının da olduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Çalışma evlerindeki hakim ve savcı adaylarına operasyon!

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
istanbul hakim savcı FETÖ operasyon

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
sizden olmayanı tutuklayın adalet den yanayız diyene hayır akepeden yana olacaksın senmisin olmayan yapıştır fetöcü diye kolay gelsin...
sanaaane
@pabloosman belliki "akepeden yana" değilsin sen neden hâlâ dışardasın peki nekadar boş konuşan adamlarsınız
yazık ya ülkede adamakıllı ne asker ne hukukçu ne eğitimci bıraktınız.neden fetönün siyasi ayağı başlamıyor geçmiş yıllardaki ve hala da var olan akp hükümetinin bi sürü bakanı milletvekili çoğu fetullahçıydı okyanus ötesi muhterem hoca efendi diyip selam gönderenler neden rahat hala.işlerine nasıl geliyosa öyle davranıyorlar.
Mahalle aralarındaki kaçak kreş gibi gösterilen subüyan evleri ne olacak daha cocuk 3-4 yaşında iken cekirdekten yetiştiriliyorlar. yobazlığa dini bilgileri olmayan cubelii gibilerin olduğu yere gönderiliyor çocuklar..
beyinsizler
Bunlar müebbetle anca akıllanır
RTE ve AKP denen hainler bu ulkenin yönetiminden uzaklaştırılmadıkları müddetçe huzur hak hukuk adalet içinde yaşamak mümkün değil.
oturup evde çalışmakta fetöcü oldu yazıklar olsun gücünüz yurt içindeki garibanlara yetiyor yurt dışına gidenlere ve siyasilere ve üst düzey bürokratlara yetmez neyse secim yaklaşıyor herkezin bi hesabı varsa rabiminde bi hesabı var ak koyun iyi koyun ortaya cikar☺
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