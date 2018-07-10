Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığında devir teslim töreni

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına getirilen Zehra Zümrüt Selçuk, görevi Fatma Betül Sayan Kaya'dan devraldı.

Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak büyük bir adım olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu görevi kendisine tevdi ettiği için teşekkür eden Selçuk, "Sizlerin bir kardeşi, ablası, bir annesi, bir evladı olma bilinciyle çalışacağıma söz veriyorum." dedi.

Bakan Kaya'nın iki yıla aşkın süredir önemli başarılara imza attığını söyleyen Selçuk, onun yükselttiği bu çıtayı aşmak için çalışacağını vurguladı.

- "Terör örgütü üyelerini bu bakanlıktan temizledik"

Kaya da 25 Mayıs 2016'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini devraldıktan kısa bir süre sonra 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadıklarını, akabinde FETÖ terör örgütüyle ciddi mücadele içine girdiklerini ve bütün terör örgütü üyelerini bakanlıktan uzaklaştırdıklarını söyledi.

FETÖ darbe davalarını Bakanlık olarak takip ettiklerini ve bu takibe devam edeceklerini dile getiren Kaya, 15 Temmuz şehidi yakınları ve gazilerinin de yanında olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.