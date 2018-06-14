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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: "(100 bin gence yazın çalışma imkanı) Gençlerimiz hem ücret alıp aile bütçelerine, kendilerinin özel olarak değerlendirmek istedikleri alanlarda kendilerini ifade edebilmelerine katkı sağlayacak, diğer

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:10 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: "(100 bin gence yazın çalışma imkanı) Gençlerimiz hem ücret alıp aile bütçelerine, kendilerinin özel olarak değerlendirmek istedikleri alanlarda kendilerini ifade edebilmelerine katkı sağlayacak, diğer taraftan en çok önem verdiğim konu ilk sigortalılıklarını da başlatmış olacağız."


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