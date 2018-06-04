Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroglu, Adana'da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, iftar sonrası piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Sarıeroğlu, Seyhan Baraj gölü kıyısında piknik yapan hemşehrilerinin davetini geri çevirmeyerek sofralarına misafir oldu. Sarıeroğlu, yer sofrasına oturup vatandaşların taleplerini, beklentilerini dinledi.

Sarıeroğlu, burada gitar çalan gençleri de dinledi, onlarla sohbet etti, çocuklara hediye dağıttı.

Daha sonra çocukluğunu geçirdiği Zürafa Parkı'na geçen Sarıeroglu, burada da vatandaşla sohbet etti, onlarla yöresel bir tat olan "bici bici" yedi.

Sarıeroğlu, hemşehrileriyle fotoğraf da çektirdi.

