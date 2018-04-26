Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bakanlık olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu ile iş dünyasının rekabet gücünü arttıracaklarını belirterek, "Esnaflarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, Sakarya'nın Adapazarı İlçesindeki Camili Mahallesi'nde kurulan Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SESOB) Mesleki Sınav Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, esnafları "ekonominin can damarları" olarak gördüklerini söyledi.

Merkezin, Türkiye'nin, ahilik kültürünün ve esnafların geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "4 bin 500 metrekarelik alan gayet büyük merkez. Sakarya istihdamda olduğu gibi sınav belgelendirme işinde de inisiyatifi Türkiye'de almış durumda. SGK ve İŞKUR'un yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumumuz da en genç kurumlarımızdan biri olmasına rağmen Türkiye'nin geleceğine dair iddialarının temelini oluşturan kurumlarımızdan birisi." diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak sınav ve belgelendirme merkezlerinde iş sağlığı güvenliği önlemlerinin tam olarak sağlayabilmek için bazı mesleklerde belge zorunluluğu getirdiklerini hatırlattı.