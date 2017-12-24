Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "(Asgari ücret) Yılın sonunda pozitif hava uyandıracak, etki yapacak bir rakamı Allah açıklamayı nasip eder inşallah. Bu hafta açıklayacağız, 1 Ocak itibarıyla da uygulanmaya başlayacak."(AA)