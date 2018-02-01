Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin, güvenliğini tehdit edecek herhangi bir girişime izin vermesinin mümkün olmadığını, bu yüzden Zeytin Dalı Harekatı'nı meşru bir hak olarak gördüklerini belirterek, "Bu operasyonda Azerbaycan'ı yanımızda görmek bize büyük güç verdi." dedi.

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Sarıeroğlu, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ve Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi Delegasyon Başkanı Samet Seyidov'la ayrı ayrı görüştü.

Sarıeroğlu ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Milli Meclisinde Asadov'la bir araya geldi. Asadov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok yüksek düzeyde olduğunu belirterek, iki ülke arasında çözülemeyen hiçbir konu bulunmadığını söyledi. Asadov, cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in hem dost hem de kardeş olduklarını vurguladı.

Bakan Sarıeroğlu da diplomatik ilişkilerin ötesinde, kardeşlik ve aile hukukuyla süren Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bundan sonra çok daha iyi seviyelerde devam etmesini arzuladıklarını bildirdi.