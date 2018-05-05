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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "(Başkentteki sel) 3 saatte yağması gereken yağmurun 9 dakika içerisinde yoğun bir biçimde düşmesi sebebiyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması."

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:26 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "(Başkentteki sel) 3 saatte yağması gereken yağmurun 9 dakika içerisinde yoğun bir biçimde düşmesi sebebiyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması."


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