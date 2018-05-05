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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "(Başkentteki sel) En büyük hasar araçlarımızda. Şu anda 164'e yakın aracımız bu durumdan zarar görmüş durumda. İş yerlerimizde çok büyük, çok ağır hasarımız yaklaşık 25-30 iş yerimizde var. Bu gece 12.00'ye k

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:29 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "(Başkentteki sel) En büyük hasar araçlarımızda. Şu anda 164'e yakın aracımız bu durumdan zarar görmüş durumda. İş yerlerimizde çok büyük, çok ağır hasarımız yaklaşık 25-30 iş yerimizde var. Bu gece 12.00'ye kadar tüm bölgemizdeki durum tespitini yapacağız ve gerekli önlemleri ivedi şekilde hızlıca alıp, tüm zarar gören vatandaşlarımızın hasarlarıyla ilgili üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz."


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