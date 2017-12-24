Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: " 'Çöp, park, bahçe, temizlik işçilerini kapsama almıyor' şeklinde bazı bilgi kirlilikleri vardı. Orada daha ileri bir düzenleme yapıyoruz. Orada, hizmet alımlarının tamamını, hiçbir şekilde personel alımı kriteri de koymadan, tüm park, bahçe, temizlikle ilgili ihaleleri artık belediyelerimizde ortadan kaldırıyoruz. Tamamı, belediyelerimizin iktisadi teşekkülleri üzerinden gerçekleştirilecek." (AA)