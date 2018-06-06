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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu İsviçre'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 00:30 | Son Güncelleme

Sarıeroğlu, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği rezidansında verilen iftara katıldı

CENEVRE (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği rezidansında verilen iftara katıldı.

Bakan Sarıeroğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 107. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak için geldiği Cenevre'de gün içinde çeşitli temaslarda bulundu.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru'nun rezidansında verdiği iftara da katılan Sarıeroğlu, iftarın ardından Uluslararası Çalışma Konferansı dolayısıyla İsviçre'de bulunan işçi ve işveren heyetleriyle bir süre sohbet etti.

İftar programına, Dünya Ticaret Örgütü Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Uluslararası İşverenler Teşkilatı Başkanı Erol Kiresepi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Bilge Aydın da katıldı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu iftar programı isviçre

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