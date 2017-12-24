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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "Şimdi görüyorum, taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış.

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 12:33 | Son Güncelleme 40 dakika önce

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "Şimdi görüyorum, taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Bu kitaplarla vesaire bizim işimiz yok. Zaten kendilerini ispat etmiş durumda bu kardeşlerimiz." (AA)

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