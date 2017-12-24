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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu.

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 12:36 | Son Güncelleme 37 dakika önce

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz mevcut aynı şekilde devam ettireceğiz. 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak. Yıllık brüt olarak 4 bin 621 lira, tabii asgari ücret değiştiği zaman bu rakam da artmış olacak. Bu ilave tediyeyi yılda 4 parçada vereceğiz inşallah. Bu şekilde tüm kadroya geçen sürekli işçilerimizin de ücretlerinde bir artış da söz konusu olmuş olacak." (AA)

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