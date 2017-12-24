Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "(Taşeron düzenlemesi) Doğum iznine gidenler, askerlik için ayrılmış, sözleşmesi askıda olanlar ya da sağlık raporuyla belirli süre çalışma alanından uzak kalmış olanlar da kapsamımızda. Şu an askerde olanların hakları baki. İnşallah geldiklerinde, başvurularını yaptıklarında, onlar ya da doğum izninde olanlar devam edecekler. Daha da ilerisini yaptık. Şimdi doğum iznine giden ya da askerliğe giden kardeşlerimizin yerine bakan geçici çalışan kişiler de var. Onları da kadroya aldık." (AA)
Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama
Kuzey Kore yaptırımları 'savaş nedeni' olarak nitelendirdi!
İki KHK ile şehit çocukları ve kardeşleri zorunlu askerlikten muaf oluyor
Filipinler'deki alışveriş merkezi yangınında 37 kişi öldü
İngiltere'de Noel öncesi çılgınlığı
AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çağrısı: Hatanızdan dönün
Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü sosyal medyayı salladı
Turizm cennetinde kabus! Kilometrelerce kuyruk oluştu!
Belediye otobüsünde iğrenç olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum