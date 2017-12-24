Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "(Taşeron düzenlemesi) Herhangi bir olumsuz olacak ya da eleme anlamı taşıyacak hiçbir düzenleme yapmadık. Bu anlamda, mevcutta çalışan kardeşlerimizin içi de rahat olsun." (AA)