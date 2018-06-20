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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın fincan takımları Sivas'tan

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 18:16 | Son Güncelleme

 SİVAS Bahtiyarbostan Özgecan Kültür ve Yaşam Merkezi'nde kursiyerler tarafından hazırlanan fincan takımları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun siparişi üzerine Bakanlığa gönderildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın fincan takımları Sivas'tan

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS Bahtiyarbostan Özgecan Kültür ve Yaşam Merkezi'nde kursiyerler tarafından hazırlanan fincan takımları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun siparişi üzerine Bakanlığa gönderildi.
Mart ayında Sivas'a gelerek Bahtiyarbostan Özgecan Kültür ve Yaşam Merkezi'nin açılışını yapan ve orada gördüğü kahve fincanlarını beğenerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bakanlık için sipariş verdi. Kursiyerler tarafından hazırlanan 36 takım Bakanlığa gönderildi. Ücretleri kursiyerlere dağıtılan fincan takımlarından bakanlık yeniden sipariş verdi. Bahtiyarbostan Özgecan Kültür ve Yaşam Merkezi'nde ki kursiyerler yeni siparişleri hazırlamak için çalışmalara başladı.
Konu hakkında bilgi veren Bahtiyarbostan Özgecan Kültür ve Yaşam Merkezi Kurs Hocası Aslı Alkan, giden siparişlerin çok beğenildiğini ve yenilerinin sipariş edildiğini söyledi. Alkan, "Bahtiyarbostan Özgecan Hanımlar Kültür ve Yaşam Merkezi'nin açılışı sırasında Ankara'dan bakanla buraya gelen heyet açılış sırasında bizim tepsilerimizi özellikle de bakanımız Jülide Sarıeroğlu çok beğendiler ve bu tepsilerden kendileri de almak istediklerini belirttiler. Biz de bunu kursiyerlerimizle birlikte yapabileceğimizi onların isteklerini karşılayabileceğimizi söyledik ve başladık. 36 tane kahve tepsilerinden sunum tepsilerinden istediler ve fincanları ile beraber biz onları boyadık, hazırladık ve Ankara'ya gönderdik. Uzun bir süreçti 1 ay gibi bir süre aldı. Hazırlık aşamaları, desenlerin çizim aşamaları hepsi bize ait. O süre zarfından önce desenleri oluşturduk, tepsileri yaptırdık. Daha sonra da fincanların ve fayansların üzerine desenlerimizi geçirip tamamladık ve gönderdik. Ankara'dan çok güzel geri dönüşler oldu ve devamının olduğunu, bu tepsilerden tekrar istediklerini söylediler. Şimdi inşallah yeni dönemde siparişlere başlayacağız. Bu işin en güzel tarafı kursiyerlerin yapıyor olması ve ücretini yine kursiyerlerin alacak olması. Kentimizin belli bir potansiyeli var, bıçağı var, kilimleri var, farklı şeyler var ama böyle bir şeyle biz Sivas'ın sesini duyurabilirsek eğer çok büyük mutluluk olacaktır" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın fincan takımları Sivas'tanÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın fincan takımları Sivas'tanÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın fincan takımları Sivas'tanÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın fincan takımları Sivas'tan

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