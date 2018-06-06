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Çalıştığı inşaatta motorun altında kalan işçi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 18:09 | Son Güncelleme

Adana'da, devrilen asma iskele motorunun altında kalan işçi, Can-Kur ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılıp hastaneye kaldırıldı

Adana'da, çalıştığı inşaatta devrilen asma iskele motorunun altında kalan işçi, Can-Kur ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir apartman inşaatında çalışan Feyzullah Aktay (42), 13. katta bulunduğu sırada devrilen asma iskele motorunun altında kaldı.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekibi, Aktay'ı sıkıştığı yerden çıkardı.

Aktay, 112 Acil Servis ekibi tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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