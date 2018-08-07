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Çalıştığı lokantadan kalamar ve jumbo karides çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:23 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çalıştığı lokantadan 20 kilo kalamar ve 10 kilo jumbo karides çaldığı iddia edilen Cumali O.

Çalıştığı lokantadan kalamar ve jumbo karides çaldı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çalıştığı lokantadan 20 kilo kalamar ve 10 kilo jumbo karides çaldığı iddia edilen Cumali O. ile arkadaşı Mehmet Ş., gözaltına alındı.
Girne'de bir lokantanın mutfağından 20 kilo kalamar ve 10 kilo jumbo karides çalındı. Ürünlerin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde şüphelilerin lokanta çalışanlarından Cumali O. ve arkadaşı Mehmet Ş. olduğu tespit edildi. Şikayet üzerine harekete geçen polis, 2 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı

FOTOĞRAFLI

Çalıştığı lokantadan kalamar ve jumbo karides çaldı

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