Çalkayalı kadınlar Mehmetçik için bin çorap ördü

Mihallıççık İlçesi Çalkaya Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÇAYAD) başlattığı kamypanya ile köy kadınları tarafından örülen bin çorap, Mehmetçik’e destek vermek adına Afrin’e gönderilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla harekata katılan askerler için bir kampanya başlattı. Köy kadınları tarafından örülen yaklaşık bin çorap kahraman Mehmetçik’e destek vermek adına Afrin’e gönderilecek. Çalkaya Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÇAYAD) Başkanı Yüksel Çelikateş yapmış olduğu açıklamada, “Kahraman ordumuzun ne gıdaya ne de giyim, kuşama asla ihtiyacı olmadığı açıktır. Ancak devletimize ve ordumuza olan bağlılığımızın ve her koşulda sınırsız görev üstlenmeye hazır olduğumuzun bir ifadesi olarak dernek olarak Afrin operasyonunda görev yapan kahraman askerlerimize gönderilmek üzere yün çorap kampanyası düzenlemiş ve başarı ile tamamlamıştır. Çoraplar yönetimimizce yetkililere teslim edilecektir” dedi.