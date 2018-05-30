Çam ağacına yaptığı eve çıkmak cesaret istiyor

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/HEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE’nin Hemşin ilçesi Çamlıtepe köyünde, Sezai Yüce (44), çam ağacının tepesine, balkonlu ahşap kulübe inşa etti. İlk 10 metre merdivenle çıkıldıktan sonra ağaca tırmanılarak, ulaşılabilen 25 metre yüksekteki ev, bölgeye gelen yerli- yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Bölgeye gelenler, ağacın tepesinde gördükleri kulübenin şaşkınlığını yaşıyor.

Çamlıtepe köyünde oturan Sezai Yüce, evinin arkasındaki çam ağacının yaklaşık 25 metre yükseklikteki tepesine kulübe inşa etmeye karar verdi. Merdivenle en fazla 10 metre çıkabilen ardından kullanacağı malzemeyle ağacın tepesine tırmanan Yüce, yaklaşık 10 metrekarelik balkonlu ahşap evi, 15 gün süren yoğun çalışmayla tamamlayabildi. İnip, çıkmanın kolay olmadığı çam ağacının tepesindeki ev rüzgarda ise sallanıyor. Bölgeye gelen yerli-yabancı turistler, ağacın tepesinde gördükleri kulübenin şaşkınlığını yaşarken, cep telefonlarının kameralarıyla da fotoğraf çekiyor.

'AĞAÇ YIKILMADIKÇA SIKINTI YOK'

Hemşin'de meşhur olan evlerden bir tane de ağaçta yapmak fikriyle işe koyulduğunu anlatan Sezai Yüce, "15 günde yaptım; ama kolay olmadı. Biraz zorlandım. Çok güzel, otantik bir yer oldu. İnsanlara kızdığım zaman çıkıp, orada kafamı dinliyorum; çayımı içebiliyorum. İlçemizin evleri meşhurdu; ama evlerimiz çamlarda meşhur değildi. Biz de bir tane de çam ağacında yapalım, dedik" dedi.

'RÜZGARDA BİRAZ SALLANIYOR'

Evin sağlamlığı konusunda endişesi olmadığını belirten Yüce, "Evi kestane ağacından yaptım. Ağaç yıkılmadığı sürece herhangi bir sıkıntısı yok. Evimiz, ağacın üzerinde durur. Evin keyfi çok güzel. Sadece rüzgarda biraz salıncak gibi sallanıyor ve inip, çıkma olayı biraz zor. Önce merdivenle çıkıyoruz sonra dallardan tırmanıyoruz" diye konuştu.

Eve yoğun ilgi olduğunu dile getiren Sezai Yüce, "Duyanlar, görenler geliyor. Eve çıkmak istiyorlar; ama herkes oraya çıkamaz. Görenlerin ilgisini çekiyor. Fotoğraf çekmek için çok kişi geliyor" dedi.

Sezai Yüce’nin annesi Mümine Yüce ise oğlunun evi yaparken çok zorluk çektiğini anlatarak, "El emeği ile yaptı. Böyle ilginç şeyler yapmaya çok meraklı. İnip, çıkmak öyle zor değil. Ben bile inip, çıkabilirim" diye konuştu.