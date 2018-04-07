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Çam fidanları toprakla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:43 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, Cebeci Bahar Evi sakinlerinin katılımıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Çam fidanları toprakla buluştu

Çankaya Belediyesi, Cebeci Bahar Evi sakinlerinin katılımıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Onlarca çam fidanı toprakla buluştu.
Doğaya ve yeşile katkıları aralıksız devam eden Çankaya Belediyesi, Cebeci Bahar Evi sakinlerini fidan dikme etkinliğiyle buluşturdu. Belediye, yaşları 40’la 75 arasında değişen 50 kişilik grupla Atatürk Orman Çiftliği mevkiinde bulunan ağaçlandırma alanında fidan dikti.
Çankaya Belediyesi görevlilerinin eşliğinde Belediye’nin verdiği çam fidanlarını toprakla buluşturan Bahar Evi sakinleri, hem ağaç dikmenin hem de beraber olmanın keyfini yaşadılar.
El birliğiyle diktikleri fidanlara can suyu vermeyi de ihmal etmeyen Cebeci Bahar Evi sakinleri, doğayla iç içe bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.

Çam fidanları toprakla buluştu

Çam fidanları toprakla buluştu

Çam fidanları toprakla buluştu

Çam fidanları toprakla buluştu

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