Cam kemik hastası genç kıza sponsorların desteğiyle düğün yapıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan, doğuştan cam kemik hastası Emine Tuğçe Tekin ile Muhammed Tekin'in düğünü sponsorların desteğiyle yapıldı.
Sosyal medyada tanışıp katıldıkları bir televizyon programında evlenen çift, yetkililerden ailelerinden kalan eski evlerinin tadilatının yapılması için yardım istedi. Daha sonra programın internetteki videosunu izleyen kentteki bir düğün salonu sahibi çifte ulaşarak düğünlerini yapmak istediğini söyledi.
Teklifi kabul eden genç çifte, düğün salonu sahibi, müzisyen, kameraman, fotoğrafçı, pastacı ve düğüne gelen misafirler tarafından düğün yapıldı. Düğüne tekerlekli sandalyesiyle gelen Tuğçe'yi eşi Muhammed kucağına alarak dans etti. Duygulu anların yaşandığı düğünde damat, tekerlekli sandalyede oturan gelinin etrafında oynadı. Çift, birlikte düğün pastasını kesti.
Düğün salonu sahibi Gül Varlı, AA muhabirine, çifte sosyal medya üzerinden ulaştığını ifade ederek "Burdur Belediyesi tarafından evlerinin tadilatı yapılmış, biz de düğünlerini yapmak istedik. Ekibime çiftin düğününü yapmak için ricada bulundum, müzisyenim, fotoğrafçım, kameramanım, pastacım hepsi destek oldu. Çok güzel bir düğün oldu. İnsanlara faydalı olduğum zaman kendimi mutlu hissediyorum. Misafirlerimiz de çiftimize destek olmak için gelmişler, onlar da takıda destek oldu. Bu düğünden sonra aşka inanıyorum artık. Bütün ekip olarak dans ettiklerinde gözlerindeki o aşkı gördük, duygulandık. Bundan sonra da düğününü yapamayan insanlara yardımcı olmaya devam edeceğim." diye konuştu.
Damat Tekin de önceleri marketlerde çalıştığını, şu an herhangi bir işinin olmadığını söyledi.
Eşiyle kuzeni vasıtasıyla sosyal medyada tanıştığını, sağlık durumunu öğrendiğinde ona sahip çıkmak istediğini belirten Tekin, "Bana güvendi, aileler de tanıştı, bu şekilde aşkımız gelişti. Tanıştıktan bir yıl sonra evlendik. Şu anki mutluluğum anlatılmaz, yaşanır. Allah tüm sevip de kavuşamayanların kavuşmasını nasip etsin. Güzel bir duygu." dedi.
Her şeyin bir anda hızlandığını anlatan Tekin, şunları kaydetti:
"Evimiz hazır olmadığı için evlenemiyorduk. Birkaç yıl beklememiz gerekecekti. Sonrasında her şey bir anda güzel bir şekilde gelişti. Düğün salonu sahibi Gül Hanım'a da bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Benim gözümde eşim benden farksız, onunla dışarı çıktığımda gözüm kör kulağım sağır oluyor benim. Ben yürüyebiliyorsam o da yürüyor, ben ayakta olduğum sürece o da ayakta kalacaktır. İnsanlar bu dünyada birbirine yardımcı olmalı."
Gelin Tekin de doğuştan cam kemik hastası olduğunu dile getirerek "Hayatımın en güzel günüydü. Eşime beni dünyanın en mutlu insanı yaptığı çok teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Biz bir bütünüz, benim eksikliklerimi eşim tamamlıyor." şeklinde konuştu.
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