Cam kemik hastası genç kıza sponsorların desteğiyle düğün yapıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan, doğuştan cam kemik hastası Emine Tuğçe Tekin ile Muhammed Tekin'in düğünü sponsorların desteğiyle yapıldı.

Sosyal medyada tanışıp katıldıkları bir televizyon programında evlenen çift, yetkililerden ailelerinden kalan eski evlerinin tadilatının yapılması için yardım istedi. Daha sonra programın internetteki videosunu izleyen kentteki bir düğün salonu sahibi çifte ulaşarak düğünlerini yapmak istediğini söyledi.

Teklifi kabul eden genç çifte, düğün salonu sahibi, müzisyen, kameraman, fotoğrafçı, pastacı ve düğüne gelen misafirler tarafından düğün yapıldı. Düğüne tekerlekli sandalyesiyle gelen Tuğçe'yi eşi Muhammed kucağına alarak dans etti. Duygulu anların yaşandığı düğünde damat, tekerlekli sandalyede oturan gelinin etrafında oynadı. Çift, birlikte düğün pastasını kesti.

Düğün salonu sahibi Gül Varlı, AA muhabirine, çifte sosyal medya üzerinden ulaştığını ifade ederek "Burdur Belediyesi tarafından evlerinin tadilatı yapılmış, biz de düğünlerini yapmak istedik. Ekibime çiftin düğününü yapmak için ricada bulundum, müzisyenim, fotoğrafçım, kameramanım, pastacım hepsi destek oldu. Çok güzel bir düğün oldu. İnsanlara faydalı olduğum zaman kendimi mutlu hissediyorum. Misafirlerimiz de çiftimize destek olmak için gelmişler, onlar da takıda destek oldu. Bu düğünden sonra aşka inanıyorum artık. Bütün ekip olarak dans ettiklerinde gözlerindeki o aşkı gördük, duygulandık. Bundan sonra da düğününü yapamayan insanlara yardımcı olmaya devam edeceğim." diye konuştu.