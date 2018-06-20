Çam ormanlarına 40 bin terminatör böcek salındı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA Orman Bölge Müdürlüğü, çam ağaçlarının yapraklarını yiyerek zarar veren çam kese böceği ile mücadele için laboratuvarda özel olarak üretilen 40 bin terminatör böceği ormanlara saldı.
Orman ekosistemindeki çam ağaçlarının yapraklarını yiyerek gelişmelerine engel olan çam kese böceği ile mücadele bu yıl da aralıksız devam ediyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün 3 personeli tarafından laboratuvarda, çam kese böceğiyle biyolojik mücadele için 'Calosoma sychophanta' isimli yırtıcı böcek türünden 40 bin adet üretildi. Orman mühendisleri tarafından yapılan çalışmalarda belirlenen toplamda 2 bin hektar ormanlık alana terminatör böcekler salındı.
Orman yapısına zarar vermemek için kimyasal yöntemler kullanılmadığını belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Yılın kurak geçen aylarında, ormanlarda bu çam kese böceği dediğimiz böcek türü ağaçların yapraklarını sarartıyor. Bu durum ağaçları her ne kadar öldürmese de ağacın gelişimini durma noktasına getiriyor. Bu böcek türü ile mücadelede iki türlü yöntem uygulanabiliyor. Bu yöntemlerden biri kimyasal mücadele biri de biyolojik mücadeledir. Çevreye zarar vermemek adına teşkilatımız 2006 yılından bu yana artık kimyasal mücadele yapmıyor. Bununla ilgili biyolojik mücadele yürütüyor. Müdürlüğümüz bünyesindeki laboratuvarda çam kese böceğinin yırtıcısı olan, 'Calosoma sychophanta' böceği üretiyoruz ve bunları ormanlara salıyoruz. Bu işlem her yıl düzenli olarak sürdürülüyor" diye konuştu.
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