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Cam sanatı için genç beyinler aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 14:41 | Son Güncelleme

PSİKİYATRİ hastalarının rehabilitasyonu için Balıkesir Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi tarafından kurulan Mavi At Kafe'de cam sanatı eğitimleri veren Davut Tapan, Türkiye'de 10 cam sanatı ustası kaldığını, yetiştirecek genç beyinler aradıklarını söyledi.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- PSİKİYATRİ hastalarının rehabilitasyonu için Balıkesir Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi tarafından kurulan Mavi At Kafe'de cam sanatı eğitimleri veren Davut Tapan, Türkiye'de 10 cam sanatı ustası kaldığını, yetiştirecek genç beyinler aradıklarını söyledi. Tapan, "Gençlerimize ve taze beyinlere ihtiyacımız var, bu sanatı öğretmek için. Çünkü dünyanın en zor sanatları arasında yer alır" dedi.

İnsanlık tarihinin en eski sanatları arasında yer alan, üfleme tekniğiyle cama şekil verme sanatı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Balıkesir Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi tarafından kurulan Mavi At Kafe'de psikiyatri hastalarının rehabilitasyonu için hizmet veren Davut Tapan, 25 yıldır cama şekil verme sanatıyla uğraştığını söyledi. Davut Tapan, bu sanatın Türkiye'de özellikle hastaların rehabilitasyonu için kullanıldığını belirtti.

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ SANATLAR ARASINDA

İstanbul Beykoz Cam Ocağı'nda belli bir eğitim aldıktan sonra sanatını ilerletmek için İtalya ve Mısır'da çeşitli teknikler öğrendiğini belirten Davut Tapan, Ortadoğu'da eğitim verdiğini anlattı. Sonrasında İstanbul'da çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tapan, 4 yıldır da Balıkesir'de psikiyatri hastalarının rehabilitasyonu için eğitimler verdiğini belirterek, "Cam sanatını öğreterek genç nesillere aktarmak istiyoruz. Bu sanatı öğretmek istiyoruz. Ücret de istemiyoruz. Yeter ki bu sanat gelecek nesillere aktarılsın. Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar arasında. Gençlerimize ve taze beyinlere ihtiyacımız var, bu sanatı öğretmek için. Çünkü, zor bir sanattır. Dünyanın en zor sanatları arasında yer alır. Bir de toprağı ve kumu alıp müthiş objelere dönüştürmek gerçekten zordur" dedi.

TÜRKİYE'DE CAM SANATIYLA UĞRAŞAN 10 USTA VAR

Türkiye'de cam sanatıyla profesyonel uğraşan 10 usta bulunduğunu belirten Davut Tapan, hobi olarak yapanların sayısının fazla olduğunu ancak, bunun da yeterli olmadığını belirtti. Cam sanatının hayal gücüyle birleşen bir sanat olduğunu ifade eden Tapan, şunları söyledi:

"Ülkemizde hayal gücünü cam sanatı ile gerçeğe dönüştürecek kişi sayısı çok az. Bu da Türkiye'de 10 kişi. Bazı ustalarımız benim gibi sanatını hastaların tedavi edilmesi için kullanıyor. Mesela Antalya'da kanser hastalarının tedavisi için kullanılıyor. Cam sanatını yaparken bir anda başka bir dünyaya geçiyorsunuz. Beyninizdeki tüm olumsuz düşünceler kalkıyor. Stres yok oluyor. Tamamen olumlu düşünce beyninize hakim oluyor."

'CAMLA ARKADAŞ OLUYORSUNUZ'

Cama füzyon ve nefes yöntemiyle şekil verdiğini aktaran Tapan, "Neye nasıl üfleniliyorsa ruhla, aynı şekilde cam da nefes ile üfleniliyor. Ve üflerken de sanki onu hissediyorsunuz. Cam ile konuşuyorsunuz, cam sizinle konuşuyor; benim şuramı şöyle yap, buramı şöyle yap diye. Yani onunla bir arkadaş oluyorsunuz. Sonunda da güzel bir eser ortaya çıkıyor" diye konuştu.

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