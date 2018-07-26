HABER

Çamaşır asan Suriyeli kadın canından oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:29 | Son Güncelleme

Çamaşır asan Suriyeli kadın canından oldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, elektrik trafosuna çamaşır asmaya çalışan Suriyeli kadın akıma kapılarak hayatını kaybetti.

İlçeye 50 kilometre mesafedeki Pekmezli Mahallesi'nde tarım işinde çalışan biri iki aylık 4 çocuk annesi Sara Hammud, yıkadığı çamaşırları evlerinin yanındaki trafoya asmaya çalışırken akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Suriyeli kadın, yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sara Hammud, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından Şanlıurfa'da toprağa verildi.

PARTNER Gözler tamamen açık! Gözler tamamen açık!
AB hibeli 'Kızılırmak Projesi' onay aşamasındaAB hibeli 'Kızılırmak Projesi' onay aşamasında
Bozcaada'da ortadan kaybolan 'Lindy'yi bulamıyorBozcaada'da ortadan kaybolan 'Lindy'yi bulamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çamaşır elektrik akımı kadın Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karlov suikastında son dakika tutuklama kararı!

Karlov suikastında son dakika tutuklama kararı!

Sevgilisini öldürüp firar etmişti! Tüyler ürperten iddia

Sevgilisini öldürüp firar etmişti! Tüyler ürperten iddia

İzmir Aliağa demir-çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var

İzmir Aliağa demir-çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var

Kayıp Evrim ile ilgili kahreden gelişme!

Kayıp Evrim ile ilgili kahreden gelişme!

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Meclis önünde eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Meclis önünde eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.