Çamaşır asan Suriyeli kadın canından oldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, elektrik trafosuna çamaşır asmaya çalışan Suriyeli kadın akıma kapılarak hayatını kaybetti.
İlçeye 50 kilometre mesafedeki Pekmezli Mahallesi'nde tarım işinde çalışan biri iki aylık 4 çocuk annesi Sara Hammud, yıkadığı çamaşırları evlerinin yanındaki trafoya asmaya çalışırken akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Suriyeli kadın, yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sara Hammud, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından Şanlıurfa'da toprağa verildi.
İmamla müezzin birbirine girdi
Mustafa Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum!
Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!
İskenderun'da 2.5 yaşında kaçırılan çocuklarına 21 yıl sonra kavuştular
İYİ Partili Mehmet Aslan: Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerindeki oyu yüzde 17.5'tir
İstihbarat'tan korkutan rapor, O ülkede PKK'lı sayısında büyük artış
Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo
Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!
Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı
Çin'de 70 tonluk dinozor buldular!
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Okuyucu Yorumları 0 yorum