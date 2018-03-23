Erzurum’da bir kadın eski çamaşır makinesini tavuklarına kümes yaptı.
Erzurum’un Şenkaya ilçesinde kümes hayvanı besleyen bir kadın, tavukları için çamaşır makinesini kümese dönüştürdü.
Çamaşır makinesinden kümeste tavuklarının yumurta veriminin daha da arttığını belirten kadın, gündüz tavuklarının makine içerisinde yumurta saldıklarını kaydetti.
Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar
Ülke şokta! 14 askere idam cezası
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!
Irak'tan tepki çeken açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum