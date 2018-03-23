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Çamaşır makinesini tavuklarına kümes yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 07:31 | Son Güncelleme

Erzurum’da bir kadın eski çamaşır makinesini tavuklarına kümes yaptı.Erzurum’un Şenkaya ilçesinde kümes hayvanı besleyen bir kadın, tavukları için çamaşır makinesini kümese dönüştürdü.Çamaşır makinesinden kümeste tavuklarının yumurta veriminin daha da arttığını belirten kadın, gündüz tavuklarının makine içerisinde yumurta saldıklarını kaydetti.

Çamaşır makinesini tavuklarına kümes yaptı

Erzurum’da bir kadın eski çamaşır makinesini tavuklarına kümes yaptı.
Erzurum’un Şenkaya ilçesinde kümes hayvanı besleyen bir kadın, tavukları için çamaşır makinesini kümese dönüştürdü.
Çamaşır makinesinden kümeste tavuklarının yumurta veriminin daha da arttığını belirten kadın, gündüz tavuklarının makine içerisinde yumurta saldıklarını kaydetti.

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