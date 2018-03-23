Erzurum’da bir kadın eski çamaşır makinesini tavuklarına kümes yaptı.

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde kümes hayvanı besleyen bir kadın, tavukları için çamaşır makinesini kümese dönüştürdü.

Çamaşır makinesinden kümeste tavuklarının yumurta veriminin daha da arttığını belirten kadın, gündüz tavuklarının makine içerisinde yumurta saldıklarını kaydetti.