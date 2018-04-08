Cambazlı Mahallesi Turgutlu’yu seçti

Manisa’nın Ahmetli ilçesine bağlı Cambazlı Mahallesi’nde, Turgutlu ilçesine bağlanıp bağlanmamak konusunda halk oylaması yapıldı. Yapılan seçimde mahalle sakinleri Turgutlu’ya bağlanmayı tercih etti.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığında, Cambazlı Mahallesi İlkokulunda sabah 08.00’da başlayan halk oylaması, 17.00’da son buldu. Halk oylamasının yapıldığı Cambazlı Mahallesi’nde 178 kayıtlı seçmen bulunurken, mahallede 156 vatandaş oy kullandı. Seçimlerde 106 ’evet’ oyu çıkarken, 50 vatandaş da ’hayır’ oyu kullandı. Yapılan halk oylaması sonucu Cambazlı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların çoğunluğu Turgutlu’ya bağlanmak için ’evet’ oyu kullandı. Oylama sonrası Turgutlu’ya bağlanacak olan Cambazlı Mahallesi ile birlikte Turgutlu 62 mahalleye ulaşmış olacak. Cambazlı Mahallesi sakinlerinden Halil İbrahim Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahmetli ilçesine çok uzak oldukları için hizmet alma ve ulaşım noktasında sıkıntı yaşadıklarını belirterek, Turgutlu ilçesinden daha fazla hizmet almayı umduklarını, mahallerindeki birçok kişinin Turgutlu’da ikamet ettiklerini, alışverişlerini Turgutlu’dan yaptıklarını söyledi.