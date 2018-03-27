Cambridge Analytica çalışanı İngiliz parlamentosuna ifade verdi

Brexit referandumunda İngiltere'nin AB'den ayrılması için kampanya yürüten grupların ortak bir plana göre hareket ederek, seçim yasalarını çiğnediklerini ileri sürdü.

Firmanın çalışanlarını ölümle tehdit ettiğini savunan Wylie, "Benim selefim ölü bulundu. Mesai arkadaşlarımdan biri kafasına büyük bir darbe aldı ve kafatasının bir kısmı artık yok. İsrailli özel istihbarat firmalarıyla çalışıyorlar ve bunlar parasını ödediğiniz sürece her şeyi yapmaya hazırlar. Bu yüzden pek çok kişi konuşmaya korkuyor." ifadelerini kullandı.

Londra merkezli Cambridge Analytica'nın bünyesindeki bir dizi başka firmanın seçim yasalarının öngördüğü harcama limitlerini hile yoluyla aşmakta kullanıldığını savunan Wylie, "Bana göre bu konu demokratik sürecin dürüstlüğüyle ilgili, bu başka herşeyden önemli." dedi.

"Vote Leave, BeLeave, Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve Veterans for Britain gruplarının arasında ortak bir plan ve amaç olduğuna mutlak şekilde eminim." diyen Wylie, bütün bu grupların Cambridge Analytica tarafından dolaylı kurulan Kanada merkezli Aggregate IQ adlı şirketi kullandığını ifade etti.

Birbirinden bağımsız görünen Brexit kampanya gruplarının hepsinin hizmet aldığı Aggregate IQ firmasının sadece Cambridge Analytica için ve onun kaynaklarını kullanarak çalıştığını anlatan Wylie, "Bütün delillerin işaret ettiği noktaya bakıldığında şundan başka bir sonuca varmak makul olmaz, burada bir koordinasyon, ortak amaca yönelik ortak plan olmalı." diye konuştu.

Aggregate IQ’nun bu gruplar tarafından bir para aklama aracı olarak kullanıldığını ve böylece seçim yasasının belirlediği harcama limitlerinin aşıldığını savunan Wylie, "Pek çok insan Brexit'e destek verdi, çünkü İngiliz yasalarının uygulanmasına ve İngiliz egemenliğine inanıyorlardı. Bu ülkenin anayasal düzenini bir sahtekarlıkla geri dönülmez şekilde değiştirmek anayasal düzeni sakatlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.