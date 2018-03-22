Cambridge Analytica'nın Buhariye karşı İsrail hackerlarla iş birliği iddiası

The Guardian gazetesinin firma içindeki kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrailli hackerlar, Nijerya’da 2015’de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde dönemin muhalefet lideri Buhari’nin kişisel e-maillerini ele geçirerek Cambridge Analytica’ya verdi.

Facebook 50 milyondan fazla kullanıcısının kişisel profillerini izinsiz elde etmesi ve dünya çapında yürüttüğü kampanyalardaki usulsüzlükleri ile gündeme gelen Londra merkezli veri analiz şirketi Cambridge Analytica’nın, İsrailli hackerlardan da yararlandığı öne sürüldü.

Nijeryalı bir zengin tarafından Jonathan’ın kampanyasını desteklemesi için tutulan Cambridge Analytica’nın seçim sürecinde Buhari aleyhine yürütülen karalama kampanyasına katkısı karşılığında 2 milyon sterlin ücret aldığı iddia ediliyor.

Kampanyaya rağmen Müslüman lider Buhari, 2015’te seçimi kazanarak Nijerya Devlet Başkanı olmuştu.

- Şirketle ilgili iddialar

Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının Facebook'taki 50 milyon hesaptan topladığı kişisel verileri ABD seçimleri ile Brexit referandumunu etkilemek için kullandığına dair iddiaların ardından İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığının sponsorluğundaki İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO), Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddiaların detaylı şekilde incelenmesi amacıyla soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İddialar Cambridge Analytica'nın eski çalışanı Christopher Wylie tarafından ortaya atılırken, verilerin kişilerin gizli mesajlaşmalarından da derlendiği savunulmuştu.

İngiliz Channel 4 haber kanalının yayımladığı gizli kamera çekimlerinde de şirketin bazı yöneticileri, internet ortamında siyasetçilerin itibarını sarsmak için "aşk tuzakları" hazırlanabileceğini ve rüşvet verilebileceğini söylerken görülmüştü.