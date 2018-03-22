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Cambridge Analytica'nın bulunduğu binadaki şüpheli paket

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 19:12 | Son Güncelleme

Cambridge Analytica'nın bulunduğu binadaki şüpheli paket

LONDRA (AA) - İngiliz polisi, Facebook'ta çok sayıda hesaba gizli erişim sağlayarak veri ihlalinde bulunduğu iddia edilen Cambridge Analytica'nın ofisinin olduğu Londra'daki binada bulunan şüpheli paketin tehlike arz etmediğini duyurdu.

Londra polisinden yapılan açıklamada, "Polis bugün yerel saatle 13.26'da (TSİ 16.26) Oxford Caddesi üzerindeki bir binada şüpheli paket bulunması ihbarını değerlendirdi. Paket incelendi. Şüpheli bulunmadı. Polis kordonu kaldırıldı, kamuya da iş birliği için teşekkür ediyoruz." denildi.

Paket nedeniyle bina tedbiren boşaltılmıştı.

İngiltere merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair iddialar küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cambridge Analytica ingiltere şüpheli paket

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