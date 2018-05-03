Cambridge Üniversitesi gizemli kulesini halka açtı

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, akademik açıdan önemsiz ya da "sakıncalı" gördüğü bir milyona yakın kitabı depoladığı 17 katlı kulesini ve bu eserlerden derlediği sergiyi ziyarete açtı.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Cambridge, bugüne dek sadece sınırlı sayıda araştırmacıya açık olan Kule Koleksiyonu'ndan yaptığı seçkiyi sergilemeye başladı.

Yasa gereği 1710’dan bu yana İngiltere’de yayımlanan her kitabın ve derginin bir kopyasının gönderildiği kütüphane, döneminde “akademik açıdan önemsiz” veya bir nedenle "sakıncalı" görülen eserleri depoladığı 17 katlı kulesini de ziyaretçilere açma kararı aldı.

Bir milyona yakın eserin kütüphaneye giriş tarihlerine göre tasnif edildiği kule, 48 metre yüksekliğiyle üniversitenin yer aldığı Cambridge kentinin de en yüksek binası konumunda.

J.R.R. Tolkien’in "The Hobbit" ve James Bond karakterinin yaratıcısı Ian Fleming’in "Casino Royale" romanlarının ilk baskıları da kütüphaneye geldiği tarihte değersiz bulunarak kuleye gönderilen eserler arasında yer alıyor.