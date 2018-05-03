HABER

Cambridge Üniversitesi gizemli kulesini halka açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi uzmanlarından Sims: - "Kulenin eşsiz içeriği, İngiltere’nin ulusal matbuat tarihinin hikayesini anlatıyor - "Bu içerik, aynı zamanda küresel öneme de sahip bir arşiv niteliğinde" - "Halka, hem bu eşsiz koleksiyonu inceleme hem de kulenin gizemli koridorlarını keşfetme imkanı sunuyoruz"

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, akademik açıdan önemsiz ya da "sakıncalı" gördüğü bir milyona yakın kitabı depoladığı 17 katlı kulesini ve bu eserlerden derlediği sergiyi ziyarete açtı.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Cambridge, bugüne dek sadece sınırlı sayıda araştırmacıya açık olan Kule Koleksiyonu'ndan yaptığı seçkiyi sergilemeye başladı.

Yasa gereği 1710’dan bu yana İngiltere’de yayımlanan her kitabın ve derginin bir kopyasının gönderildiği kütüphane, döneminde “akademik açıdan önemsiz” veya bir nedenle "sakıncalı" görülen eserleri depoladığı 17 katlı kulesini de ziyaretçilere açma kararı aldı.

Bir milyona yakın eserin kütüphaneye giriş tarihlerine göre tasnif edildiği kule, 48 metre yüksekliğiyle üniversitenin yer aldığı Cambridge kentinin de en yüksek binası konumunda.

J.R.R. Tolkien’in "The Hobbit" ve James Bond karakterinin yaratıcısı Ian Fleming’in "Casino Royale" romanlarının ilk baskıları da kütüphaneye geldiği tarihte değersiz bulunarak kuleye gönderilen eserler arasında yer alıyor.

Kulenin üniversite öğrencilerinin gözünde gizemli bir havaya bürünmesine neden olan daima kilitli kapıları ardındaki eserlerin bazıları, paketlerinden dahi çıkarılmadan yerleştirildikleri raflarda keşfedilmeyi bekliyor.

- "Küresel önemi olan bir arşiv"

Cambridge Üniversitesi nadir kitaplar uzmanı ve sergi küratörü Liam Sims, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kulenin eşsiz içeriği, İngiltere’nin ulusal matbuat tarihinin hikayesini anlatıyor. Bu içerik, aynı zamanda küresel önemi de sahip bir arşiv niteliğinde.” ifadelerini kullandı.

“Kütüphaneye girdiği dönemde önemsiz görülen ve kuleye ‘sürülen’ Kraliçe Victoria dönemine ait yemek kitapları veya Penguin baskısı romanlar, bugün Batı dünyasının en önemli kitap koleksiyonları arasına yer alıyor. Yerel nitelikteki veya işçi sınıfına hitap eden romanlar, bugün tarihi anlamamıza yardımcı oluyor.” diye konuşan Sims, koleksiyonun üniversite araştırmacılarının çalışmalarına önemli bir malzeme teşkil ettiğini vurguladı.

Kulenin, Cambridge kentinin siluetinde her zaman esrarengiz bir unsur olduğunu belirten Sims, “Halka, hem bu eşsiz koleksiyonu inceleme hem de kulenin gizemli koridorlarını keşfetme imkanı sunuyoruz.” dedi.

- Rafları 200 kilometreyi buluyor

Cambridge Üniversitesinin ana kütüphanesi, 600 yılı bulan geçmişi ve içerdiği yaklaşık 8 milyon kitapla süreli yayın sayesinde dünyanın en büyük kütüphaneleri arasında yer alıyor.

Bir milyona yakın harita ve binlerce el yazmasına ev sahipliği yapan kütüphanenin raflarının toplam uzunluğu 200 kilometreyi buluyor. Kütüphane, genişleyen koleksiyonuna yer açabilmek için raflarını her yıl 2 kilometre daha uzatıyor.

Ana kütüphanede Çinlilerin MÖ 2000'de kehanette bulunmak için kullandığı kemiklerden Ortaçağ el yazmalarına binlerce eser yer alıyor. Koleksiyon aynı zamanda Sir Isaac Newton’ın defterlerini, Charles Darwin’in mektuplarını ve diğer birçok bilim adamının kişisel evrakını içeriyor.

Tarihi 1209’a kadar uzanan Cambridge Üniversitesi, 31 bağımsız kolej, 150 bölüm, fakülte ve enstitüyü çatısı altında topluyor. Mezunlarından 98'inin Nobel tarafından ödüle layık görüldüğü üniversitede 120 ülkeden 3 bin 700 yabancı dahil olmak üzere 19 bin öğrenci öğrenim görüyor.

Erdoğan, sürpriz ismi kabul ettiErdoğan, sürpriz ismi kabul etti
Jandarma paylaştı! İnanılmaz görüntülerJandarma paylaştı! İnanılmaz görüntüler
Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cambridge Cambridge Üniversitesi Charles darwin Ian Fleming Isaac Newyton J.R.R. Tolkien

En Çok Okunan Haberler

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

İlginizi Çekebilir

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Georges Méliès kimdir?

Georges Méliès kimdir?

Son dakika! Rus savaş uçağı düştü

Son dakika! Rus savaş uçağı düştü

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!

Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!

Çukur dizisi gerçek oldu!

Çukur dizisi gerçek oldu!

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.