Çamburnu’nun yaraları sarılıyor

Dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan olan Çamburnu Tabiat Parkı’nda 15 ay önce çıkan yangında zarar gören sarıçam ağaçlarının yerine bugüne kadar 29 bin adet sarıçam fidanı dikildi. Trabzon’un Sürmene ilçesinde dünyada sarıçam ormanlarının deniz düzeyine inebildiği nadir alanlardan olan Çamburnu Tabiat Parkı’nda, 7 Ocak 2017 tarihinde çıkan orman yangını sabah saatlerine kadar süren 6 saatlik bir çalışma ile söndürülmüştü. Yangının ardından bölgede Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılarak yangından zarar gören ağaçlar incelemeye alınarak rehabilitasyon çalışmaları başladı. Yangının etkili olduğu 10 hektarlık sahada arazi hazırlığı yapıldıktan sonra yine kendi iklim koşullarına uygun yanan alanlardan toplanan kozalaklardan üretilen 14 bin adet sarıçam fidanı 2017 yılında dikildi. 2018 yılı içerisinde 15 bin adet daha sarıçam fidanının dikileceği Çamburnu’nda öğrencilerin katılımıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez ve Sürmene Orman İşletme Müdürü Sultan Demir katıldı. Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, yangına müdahale edilmesine rağmen 600-700 ağacın yangından zarar gördüğünü belirterek, “2017 yılı içerisinde 14 bin ağaç dikildi. 2018 yılında da 15 bin ağaç daha dikilecek. Bu kadar ağaç yanmamıştı ama arazide boş yerler vardı. ’Burası bilerek yakıldı, Katar emirine verilecek’ gibi ifadeler kullanılıyordu ama o gün yangın çıktığı zaman herkese mesaj atanlar, bugün buraya bir tane ağaç dikmeye gelmedi. Yangın çıktığı zaman mesaj atıyorlardı bugün ise biz onları buraya bekliyorduk” dedi.

“Bizdeki yangınlar kış aylarında oluyor”

Bölgede yangınların kış aylarında çıktığını kaydeden Üstün, “Bizim bölgemizde istatistiklere baktığımızda yangınların yüzde 90’ı Eylül, Ekim aylarından Şubat, Mart’a kadar olan döneme kadar bitki örtüsünü kuruduğu zamanlarda oluyor. Bizdeki yangınlar kış aylarında oluyor. Yaz aylarında yangın olmuyor diye çok ta gevşek davranmamak lazım. Burası bizim için çok önemli. Daha doğrusu ender yerlerden biri olduğu için Türkiye içinde çok önemli. Buraya gözümüz gibi bakıyoruz. Korumak bizim görevimiz. Maalesef o günden sonra piknik yapanlar oluyor. Her ne kadar kontrol altında tutulmaya çalışılıyorsa da genellikle bu tür piknik işleri gece saatlerinden itibaren yapıldığı için kontrol çok kolay olmuyor” şeklinde konuştu.

“Yangından zarar gören 200 metre küp civarında ağaç kesildi”

Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez ise Çamburnu’nun yaralarını sarmak ve eski haline kavuşturmak için çalışmalara geçen yıl başladıklarını dile getirerek, “Yaklaşık 1,5 yıl önce istenmeyen bir yangın sonucu tahrip olmuş bir alan idi. Biz buraya özellikle teşkilat olarak öncelikle yaraları sarmak ve eski haline kavuşturmak adına gerekli çalışmaları geçen yıl başlattık. Geçen yıl yaklaşık 200 metre küp civarında yangında zarar gören ağacın kesimi gerçekleşti. Bunların yerine 14 bin adet bu bölgenin toplanmış olan sarıçam tohumlarından yetiştirdiğimiz fidanları toprakla buluşturduk. Bu sene de rehabilitasyon programı çerçevesinde mevcut ağaçların içinde bir ağaçlandırma çalışması başlattık. Bu yıl ki hedefimiz olan 15 bin adet sarıçam fidanını toprakla buluşturduk” ifadelerini kullandı.