Camdan bakarken nöbet geçiren sara hastası çocuk düşerek öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta 8. kattaki evlerinin penceresinden düşen epilepsi hastası çocuk yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Murat-Nazlıgül Çiftçi'nin epilepsi hastası ortanca çocukları Enes Çiftçi (12), Huzur Mahallesi TOKİ konutlarındaki evlerinin penceresinden dışarı bakarken nöbet geçirdi.
Bu sırada dengesini kaybeden çocuk, 8. kattan beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Çiftçi, ambulansla kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çiftçi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna gönderildi.
Olayın yaşandığı sırada Enes'in kardeşlerinin evde olduğu, anne Nazlıgül Çiftçi'nin kentteki özel bir hastanede çalıştığı, baba Murat Çiftçi'nin ise geçen yıl hayatını kaybettiği öğrenildi.
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