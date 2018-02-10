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Camdan düşen çocuğu havada yakaladılar!

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 13:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da evinin camından sarkarak aşağıya düşen çocuk vatandaşlar tarafından havada yakalandı. Yüreklerin ağza geldiği o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuğun vatandaşlar tarafından havada yakalanmasına tanık olan iş yeri sahibi, olay anını anlattı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da minik bir çocuk, evin açık olan camına çıkarak aşağı sarkmaya başladı. Çevrede durumu gören vatandaşlar minik çocuk için adeta seferber oldu. Bir yandan evin içerisindeki anne uyarılmaya çalışılırken, bir yandan da çevre evlerde asılı çamaşırlardan camın altına bir branda gerildi.

Camda bir süre sarkan çocuğun annesi bir süre sonra durumu fark etti. Evin bir diğer camına çıkan ve çocuğunun aşağıya düşmek üzere olduğunu gören anne, hızla cama doğru koştu. Ancak bu sırada camdan iyice sarkmış olan çocuk, vatandaşların çığlıkları arasında aşağıya düştü.

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HAVADA YAKALADILAR

Camın hemen altında bekleyen duyarlı vatandaşlar, minik çocuğu yere düşmeden havada yakaladı. Yürekleri ağza getiren olay, minik çocuğun burnu bile kanamadan atlatıldı. Tüm yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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"VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ"

Olay anını gören bir iş yeri sahibi, yaşadığı korku dolu anları anlattı. İş yeri sahibi kadın, olayı çevredeki vatandaşlara duyurduklarını belirterek, "Ben dükkanda yemek yapıyordum, kızımla karşısında komşu oturuyorlardı. Çocuk pencerede deyip panik oldular, ayağa kalktılar. Bende dışarı çıktım, bir şey oldu sanıp. Güvenlikteki kişiler ve ofis çalışanları koştular hemen. Sonra buradaki arkadaşımız eve koştu, arkadan seslenip alsınlar diye ama yetişemedi. Sonra güvenlikle birkaç kişi çarşaf gerdiler, çocuk kendini attı. 1,5-2 yaşlarında bir çocuktu. Biz seslenince herkes buraya koştu. Havada yakaladılar çocuğu, verilmiş sadakası varmış. Çok büyük panik olduk hepimiz" dedi.

İHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
evde küçücük çocuk var ve camlar açık. yapmayın anneler bunu lütfen! şükür bu çocuğun şansı varmış.
sorumsuzluk başka birşey değil allah korudu yine sağolsun vatandaşlar cok sinirlendim geri zekalı annnesi.
napıyorsun küçüğüm??
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