Çameli'ye Çin'den kardeş şehir

DENİZLİ (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Guizhou Dağ ve Açık Hava Sporları Bakan Yardımcısı Xiang Wenming başkanlığındaki heyet ile Denizli'nin Çameli Belediyesi arasında kardeş şehir olmak için "iyi niyet protokolü" imzalandı.

Çameli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Bahar Şenliklerini izlemek için Türkiye'ye gelen Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Guizhou Dağ ve Açık Hava Sporları Bakan Yardımcısı Xiang Wenming başkanlığındaki heyet, bu yıl 1-7 Eylül'de Çameli'de yapılacak Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonaları dolayısıyla ilçede temaslarda bulundu.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) alternatif turizm destek projesi ile yapılan Çameli Taş Konaklarda konaklayan konuklar, GEKA'nın "Çameli Spor, Macera ve Doğa Turizmi Altyapı Geliştirme" Projesi kapsamında tamamlanan Yaylacık yamaç paraşütü pisti, yamaç paraşütü eğitim alanları ile dağ ve yürüyüş rotalarını inceledi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile görüşen heyet, her iki bölgenin de doğa ve macera sporları turizminin benzerliği ve alternatif turizm altyapılarının tamamlanmış olmasından dolayı, turizmin her iki bölgede de geliştirilmesi için ortak işbirliği yapmak üzere anlaşmaya vardı. Heyetler, kardeş şehir olma yolunda "iyi niyet protokolü" imzaladı.

Belediye Başkanı Arslan, ilçelerini ziyaret etmelerinden ve işbirliği yapmak istemelerinden dolayı heyete teşekkür etti.

Arslan, Çameli Üreten Kadınlar Derneği üyesi kadınlarca yapılan yöreye özgü işleme ve desenleri barındıran el dokuma ve kök boyasından yapılmış kilim hediye etti.

Guizhou eyaletinden gelen Çin heyeti de kardeş şehir olma yolunda önemli bir adım atıldığını belirterek, Arslan'ı ülkelerine davet etti.

