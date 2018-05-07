HABER

Çameli'ye Çin'den kardeş şehir

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 20:45 | Son Güncelleme

Çin'in Guizhou eyaleti ile Denizli'nin Çameli Belediyesi arasında "iyi niyet protokolü" imzalandı

DENİZLİ (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Guizhou Dağ ve Açık Hava Sporları Bakan Yardımcısı Xiang Wenming başkanlığındaki heyet ile Denizli'nin Çameli Belediyesi arasında kardeş şehir olmak için "iyi niyet protokolü" imzalandı.

Çameli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Bahar Şenliklerini izlemek için Türkiye'ye gelen Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Guizhou Dağ ve Açık Hava Sporları Bakan Yardımcısı Xiang Wenming başkanlığındaki heyet, bu yıl 1-7 Eylül'de Çameli'de yapılacak Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonaları dolayısıyla ilçede temaslarda bulundu.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) alternatif turizm destek projesi ile yapılan Çameli Taş Konaklarda konaklayan konuklar, GEKA'nın "Çameli Spor, Macera ve Doğa Turizmi Altyapı Geliştirme" Projesi kapsamında tamamlanan Yaylacık yamaç paraşütü pisti, yamaç paraşütü eğitim alanları ile dağ ve yürüyüş rotalarını inceledi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile görüşen heyet, her iki bölgenin de doğa ve macera sporları turizminin benzerliği ve alternatif turizm altyapılarının tamamlanmış olmasından dolayı, turizmin her iki bölgede de geliştirilmesi için ortak işbirliği yapmak üzere anlaşmaya vardı. Heyetler, kardeş şehir olma yolunda "iyi niyet protokolü" imzaladı.

Belediye Başkanı Arslan, ilçelerini ziyaret etmelerinden ve işbirliği yapmak istemelerinden dolayı heyete teşekkür etti.

Arslan, Çameli Üreten Kadınlar Derneği üyesi kadınlarca yapılan yöreye özgü işleme ve desenleri barındıran el dokuma ve kök boyasından yapılmış kilim hediye etti.

Guizhou eyaletinden gelen Çin heyeti de kardeş şehir olma yolunda önemli bir adım atıldığını belirterek, Arslan'ı ülkelerine davet etti.

Masadaki sunum kriz çıkardı! Japonlar şaştı kaldıMasadaki sunum kriz çıkardı! Japonlar şaştı kaldı
Gündeme bomba gibi düşen iddia!Gündeme bomba gibi düşen iddia!
TSK 'Boran' ile vuracakTSK 'Boran' ile vuracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çameli çin iyi niyet paraşüt spor turizm yamaç

En Çok Okunan Haberler

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

AK Parti'den adaylığını açıklamıştı! Oğlunun düğünde kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı

AK Parti'den adaylığını açıklamıştı! Oğlunun düğünde kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı

Isparta'da düğün magandaları 19 yaşındaki Arif'i katletti

Isparta'da düğün magandaları 19 yaşındaki Arif'i katletti

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.