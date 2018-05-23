HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

CAMİ BAHÇESİNDE CESET BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 12:13 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA Beyoğlu'ndaki tarihi Kamer Hatun Camii'nin bahçesinde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA
Beyoğlu'ndaki tarihi Kamer Hatun Camii'nin bahçesinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki tarihi Kamer Hatun Camii bahçesinde, hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna'daki bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Cami bahçesindeki ceset
-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
-Savcı ve polislerin cesedi incelemesi
-Cenazenin ceset torbasına konularak götürülmesi
-Genel ve detaylar

PARTNERNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorularNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular
Mersin’de doğayı uğur böcekleri koruyacakMersin’de doğayı uğur böcekleri koruyacak
Balıkdamı'nda kuş gözlemiBalıkdamı'nda kuş gözlemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Annesiyle aşk yaşayan komşusunu öldürdü

Annesiyle aşk yaşayan komşusunu öldürdü

İstanbul'da şok! Taksinin bagajını görenler dondu kaldı

İstanbul'da şok! Taksinin bagajını görenler dondu kaldı

UBER sürücüsünün yolu kesip tehdit eden taksiciler serbest bırakıldı

UBER sürücüsünün yolu kesip tehdit eden taksiciler serbest bırakıldı

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

Konya'da kolları ve başı kesik kadın cesedi bulundu

Konya'da kolları ve başı kesik kadın cesedi bulundu

Fatih Portakal'dan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'ya çok sert eleştiri

Fatih Portakal'dan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'ya çok sert eleştiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.