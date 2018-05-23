CAMİ BAHÇESİNDE CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA
Beyoğlu'ndaki tarihi Kamer Hatun Camii'nin bahçesinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki tarihi Kamer Hatun Camii bahçesinde, hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna'daki bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Cami bahçesindeki ceset
-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
-Savcı ve polislerin cesedi incelemesi
-Cenazenin ceset torbasına konularak götürülmesi
-Genel ve detaylar
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