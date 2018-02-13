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Cami inşaatında çökme: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 17:23 | Son Güncelleme

Adana'da devam eden cami inşaatında iskele çöktü, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Cami inşaatında çökme: Yaralılar var

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
cami inşaat çökme

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