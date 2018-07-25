Camide imam, minderde antrenör

Yoldaş, çocuklara da sporu aşılamak için camide Kur'an kursuna katılan erkek ve kız çocuklara, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta judo eğitimi veriyor.

Diyarbakır'da sporcu olmak isteyen ancak babasının isteği üzerine ilahiyat eğitimi alan Yoldaş (31), 10 yıldır imamlık yaparken, 23 yıl gönül verdiği spordan da hiç kopmadı.

"Çocuklara at binmeyi, ok atmayı ve yüzmeyi öğretin gibi tavsiyeler içeren meşhur bir hadis var. Aynı zamanda peygamberimizin güreş, koşu gibi sporları yaptığını ve tavsiye ettiğini biliyoruz. Çocuklarımıza da bunları öğretmemizle ilgili hadisler de var. Dinimizin de bir gereği olan sporu çocuklarımızla burada yapıyoruz."

"İslam spora önem veriyor. Peygamberimizin sahabelerle spor yaptığını, onları spor aktivitelerine yönlendirdiğini biliyoruz. Dinimiz insanların her alanda kendisini geliştirmesini istiyor." ifadesini kullanan Yoldaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının eğitiminde etkisinin büyük olduğunu aktararak, "Onunla gurur duyuyorum. Üniversiteye hazırlanırken bir yandan ilahiyata bir yandan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna (BESYO) hazırlanıyordum. Öncelikli tercihim ilahiyattı. Hem hafız olmam hem de medrese eğitimi görmüş olmamdan dolayı ilahiyat daha ağır bastı." dedi.

Okulların tatil olmasından sonra çocukların yaz Kur'an kursuna gelip, Kur'an-ı Kerim öğrendiğini ardından da judo eğitimi aldığını belirten Yoldaş, judonun çocukların bedensel gelişimine katkı sunduğunu vurguladı.

Yoldaş, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açtıkları judo kursuna köyden 20 kız ve erkek çocuğun katıldığını anlatarak, "Judo derslerinin çocukların üzerinde olumlu etkisi oluyor. Çocukların birbirleriyle iletişimleri artıyor, birlikte hareket etme yetenekleri gelişiyor. Bunun yanı sıra köyde çocukların herhangi bir sosyal aktiviteleri yok. Burası aynı zamanda çocukların streslerini atacakları bir ortam oldu." diye konuştu.

Çocukların Kur'an eğitiminin ardından spor yapmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Yoldaş, çocuğun zihinsel gelişiminin ilim ve kültürle bedensel gelişimlerinin ise sporla mümkün olduğunu aktardı.

Judo eğitimi için kendilerine destek sunan Kayapınar Belediye Başkanı Ozan Balcı ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Kızıl'a teşekkür eden Yoldaş, "Çocukların hem güzel Kur'an okuduklarını, birbirleriyle olan iyi iletişimlerini, ahlaki yapılarındaki gelişmenin semeresini gördükçe mutlu oluyorum. Önemli olan çocukların gelecekte topluma faydalı bireyler olmaları, ahlaki olarak kendilerini tamamlamaları. Hem kendilerine hem ailelerine hem de vatana ve millete faydalı olmalarını istiyorum. Bu nedenle çocuklarımızın her alanda eğitimleri çok önemli." ifadelerini kullandı.