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Camide kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 16:16 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla camide düzenlenen programa katılan emekli öğretmen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Erbaa ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen program için Erbaa Büyük Camii’ne gelen emekli öğretmen Bahri Özsayın bir anda yere yığıldı.

Camide kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla camide düzenlenen programa katılan emekli öğretmen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Erbaa ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen program için Erbaa Büyük Camii’ne gelen emekli öğretmen Bahri Özsayın bir anda yere yığıldı. Özsayın’ın yere yığıldığını gören cami cemaati durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Özsayın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

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