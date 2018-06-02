Camide yavrulayan kediye imam sahip çıktı

ZEKERİYA KARADAVUT - Kırıkkale'de bir camiye girip minberde 7 yavru dünyaya getiren kediye imam ve mahalleli sahip çıktı.

Merkez Çeşmeli Camisi'ne girip minberin üst kısmına çıkan kedi, burada 7 yavru doğurdu. Caminin imamı Hüseyin Süt, anne kedi ve yavrularını görünce onlar için mukavva kutudan geçici yuva yaptı.

İmam ve cemaat ile camiye gelen çocuklar tarafından süt ile beslenen anne kedi ve yavruları, caminin sevimli misafirleri haline geldi.

İmam Hüseyin Süt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedi ve yavrularına gösterdikleri şefkatin sadece kendileriyle sınırlı bir durum olmadığını, herhangi bir Müslümanın da böyle davranması gerektiğini söyledi.

İslam dininin, şefkat ve merhamet dini olduğunu ifade eden Süt, şunları belirtti:

"Camimizde geçen hafta cuma namazının farzını kılıp sünnetine durduğumuz zaman birden içeriye bir kedi girmiş. Cemaatin arasından geçerek minberin merdivenlerinden çıkıp içine girmiş. Cemaatimiz namazdan sonra caminin içinden bir kendinin geçtiğini ve minbere girdiğini bana söyledi. Ben de minberin kapısını açtım baktım. Kedi buraya o süre zarfında 7 tane minik kedi yavrulamış. Bunun üzerine o günden beri camimizde kedimizi sütle besliyoruz. 14 yıldır din görevlisiyim hayatımda böyle bir olayla ilk defa karşılaşıyorum."