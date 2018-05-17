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Camide yuva yapan kedi ve yavruları barınakta

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 14:40 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir caminin minberinin altına yuva yapan kedi 6 yavrusu ile barınağa teslim edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir caminin minberinin altına yavrulayan kedi ve bir haftalık 6 yavrusu, itfaiye ekiplerince barınağa götürüldü.

İlçedeki Merkez Cami içerisindeki mihrabın altına yuva yapan kedi, burada yavruladı. Camide temizlik yapan kadınların fark ettiği kedi ve 6 yavrusu, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erdemli Grup Amirliği ekiplerince alınarak bakımlarının yapılması için hayvan barınağına teslim edildi.

Kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Erdemli Merkez Cami Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Tartar, kedi ve yavrularının daha sağlıklı ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için itfaiye ekiplerini çağırarak alınmasını sağladıklarını söyledi.

Cami içerisinde kedi bulunmasından rahatsız olmadıklarını belirten Tartar, "Yavruların sağlıklı şekilde büyümesinden yanayız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erdemli kedi Mersin

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