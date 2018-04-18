Camilerde ses sorununa son verecek cihaz geliştirdi

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİT TÜRETKEN - Elektronik sistemler konusunda çalışan girişimci Tahsin Keser, camilerde tüm hoparlörleri cep telefonundan kontrol eden ve imam ve müezzinin sesine göre akustiği sağlayan bir cihaz üretti. Keser, bu tasarımıyla camilerde yaşanan ses problemlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. 5. İhtisas Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'nda, programlı mezarlık hatim seti, minare ses sınırlama modülü ve yeni nesil aktif adresli akıllı cami, konferans salonu ses sistemlerini tanıtan girişimci Tahsin Keser, çalışmalarını AA muhabirine anlattı. Büyük camilerde ses sistemlerinin çoğu zaman sağlıklı çalışmadığını belirten Keser, akustik sorunları yaşandığını söyledi. Bu sorunu ortadan kaldırmak için bir cihaz geliştirdiğini anlatan Keser, cihazın caminin çeşitli bölümlerine yerleştirilen hoparlörleri dijital bir prosesörle kontrol ederek sisteme bağladıklarını kaydetti. Keser, sisteme 255 adede kadar hoparlörün bağlanabileceğini belirterek, "Sistemle tüm hoparlörlere aynı anda bağlanıp nerede sıkıntı varsa tespit edip düzeltebiliyoruz. Android uygulamalı cep telefonu ya da tablet ile de tüm sistemin bağlı olduğu mikser üzerindeki ekranı aynı şekilde kullanıp kumanda edebiliyoruz." dedi.

Keser, ayrıca camide görevli imam ve müezzinlerin ses örneklerini önceden kayıt altına alarak cihaz üzerinde tanımladıklarını ifade ederek, "Sisteme kayıtlı, imam ya da müezzin kendi isminin üzerine basarak sistemi kendisine özgü ses tonuna göre ayarlayabiliyor. Böylece manuel olarak her seferinde ses sistemini ve akustiği ayarlamak zorunda kalınmayacak. Bu cihazı güç kaynağı ile beslediğimizde elektrikler kesildiğinde dahi çalışabilir. Bu cihazda mikser dışındaki tüm ekipmanlar ve yazılım bize ait." diye konuştu. - Yüksek ezan sesini ayarlayan cihaz İnsan sağlığını tehdit eden ses sınırının 85 desibel olduğunu, Diyanet'in geçen yıl yaptığı Ezan Çalıştayı raporunda desibelin 80'le sınırlanması gerektiğini vurguladığını anımsatan Keser, aynı zamanda cami hoparlörlerinin ses düzeyini ayarlayacak bir sistem de geliştirdiklerini kaydetti. Ses referans sensörü ile minare hoparlöründen ses bilgisi aldıklarını belirten Keser, "Uygun ses seviyesi değerlerini tablet veya android uygulamalı telefon ile modüle girerek sabitliyoruz. Sistem amplifikatör ses seviyeleri yükseltilse bile ses seviyesi sabit kalır. Sistem devreye alındığında ayarlanan desibelin üzerine çıkmasına izin vermiyor. Aynı şekilde düşük sesi de otomatik olarak uygun seviyeye getiriyor." diye konuştu.