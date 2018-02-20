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'Camilerde yardım adı altında toplanan paralara ne oluyor?' demişti! O imam açığa alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 01:06 | Son Güncelleme

Yenidoğan Bilal-i Habeşi Camisi'nde görev yapan imam Ebubekir Karsan, camilerde toplanan paraların nerelere harcandığının meçhul olduğunu söyleyerek bir video çekmişti. Ebubekir Karsan'ın sosyal medyada yayınladığı video nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alındığı iddia edildi.

İmam Ebubekir Karsan çektiği videoda camilerde Diyanet'in emri dışında dernekler adına da paralar toplandığını belirterek, bu paraların nerelere ve kimlere gittiğinin meçhul olduğunu anlattı.

"CAMİLER RANT KAPISI OLDU"

Camilerin rant kapısı haline geldiğini söyleyen Karsan, caminin ihtiyaçlarının ise toplanan bu paralardan karşılanmadığını ileri sürdü.

AÇIĞA ALINDI

Dernek statüsünde olan cemaatlerin camileri mesken tuttuğunu ve camilerde toplanan rantı paylaştığını söyleyen imam açığa alındı.

10 Kasım'da 09.05'te sirenler çalarken dua ettiren imam açığa alındı10 Kasım'da 09.05'te sirenler çalarken dua ettiren imam açığa alındı
Bu imam diğerlerinden çok farklı!Bu imam diğerlerinden çok farklı!
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Ebubekir Karsan İmam cami para Yenidoğan Bilal-i Habeşi Camisi Rant

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Okuyucu Yorumları 104 yorum
hocam kaç yaşındasın bilmiyorum ama ben 46 yaşındayım sen eli öpülecek insansın gerçekleri dedigin için
Helal olsun işte gerçek müslüman
helal olsun kardeşim benim.. ağzına, yüreğine sağlık...
kimi kime şikayet ediyorsun kimden medet umuyorsun
ateş olmayan yerden duman çıkmaz. hem din devlete karışmasın devlet de dine karışmasın laiklik var diyorlar ama diyanet hocaları atıyor. bu ne yaman çelişki. madem devlet karışıyor o zaman camileri niye halk yapıyor paralar halktan toplanıyor. imamları da halk seçsin.
Toplumun değerlerinden uzaklaşan ve islam anlayışına sürekli zarar veren Diyanet kapatılmalıdır..
Ebubekir, artizlik yapar gibi sözü fazla uzatmakla da hata yapmışsın. Medyayı kullanacağına üst makamlara durumu bildirebilirdin.
@uyurgezer33 beyinsiz zaten üst makamlar bunlari yapiyor kimi kime bildiriyorsun? diyanet en büyük bütceyi alan kurumlar arasinda ama her cuma ey cemaati müslim camimize yardim edin avizeler degisecek diye diye yillardir paralar toplandi ancak o avize hic degismedi!
@uyurgezer33 kel mi göründü noldu, gizli ateistler
Zaten bu ülkede suçu işleyen değil, suçu ihbar eden açığa çıkaran ceza alıyor! Adalet!
HOCA DOĞRU SÖYLÜYORSA NEDEN AÇIĞA ALINDI.BU İDDALARI ARAŞTIRIP SORUŞTURMAK GEREKİRDEN NEDEN HEMEN AÇIĞA ALMAK???????
İlk kez Müslüman bir imam görüyorum.. Helal olsun.. Belki görevinden açığa alındın ancak gerçek imam olarak hafızalarda kalacaksın..
Diyanet’te doğru söylemekte suç olmuş.Helal olsun insanların bir inancı vardı onunla da oynadınız. Heryere yandaşınızı koyun, heryere ses çıkartmayanı , sorgulamayanı koyun, Her yere istediğiniz adamı koyun. Helal Olsun.
Doğruyu söyleyeni 9 köyden kovarlar. Camiden de kovuyorlar.
açığa almak çözüm oldu artık..adam mesleğinden vazgeçmek pahasına doğru söylemeyi seçmiş..imam olmasa terörist derlerdi..illa bir etiket yapistiracaklar..
Adam haklı eline makbuz alan yollara düşüyo kim hesap soruyor
NE MAKBUZ KARDES BUNLARDA MAKBUZ BİLE YOK CUMA TOPLANAN PARANIN SADECE 1500 TL NİN 200 TL SİNE TUTANAK TUTULUYOR
ADAMSIN...
Dogru Konusani Susturma Sifresi Yazalim : F-E-T-Ö ..
ebubekir karsan hocamıza ülkece sahip çıkmalıyız.kimlerde açığa almışsa derhal ihraç edilmeleri lazım.hoca doğru söylüyor.camiilerden toplanan yardımları diyanet işleri başkanı kalem kalem açıklamak zorunda
BU ÜLKEDE DOĞRUYU SÖYLEYENE TAHAMMÜL YOK. AĞAM PAŞAM PADİŞAHIM DERSENİZ İŞİNİZ RAST GİDER. BU BÖYLE BİLİNE.
ARKADAŞLAR YARDIM YAPACAKSANIZ İSTEYENE DEĞİL UTANARAK İSTEYEMEYEN GEÇİNEMEYEN KİMSELERİ BULARAK YARDIM EDELİM ,HELE CAMİİ LERE PARA VERMEYELİM EN BÜYÜK PARA DİYANETE GİDİYOR.
keşke her imam hatip sizin gibi olsa, davransa tebrikler gerçekleri korkmadan söyleyebildiğiniz için..
doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar sözü sanırım doğru olsa gerek ..
Haklı buldum ve üzüldüm bu duruma
Dokuz köyden kovarlar tabi.Din tüccarlığı en gözde meslek şu aralar.
"DOĞRU SÖYLEYENİ, DOKUZ KÖYDEN KOVARLAR ." MİSALİ VATANDAŞ DOĞRUYU SÖYLEMİŞ.DİN KİSVESİ ALTINDA TOPLANAN BU PARALAR ŞERİAT DEVLETİNİN KURULMASINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ YIKMAK İÇİN KULLANILIYOR. BİR FETÖ GİDER, BAŞKA FETÖLÖRÜN GELMEYECEĞİ NE MALUM.
ALLAH SENDEN RAZI OLSUN. halkın bilipte söyleyemediği konuları dile getirdin.
Doğru söyleyeni Dokuz köyden kovarlar...
adam tamamen doğru konuşmuştur. doğruyu konuştuğu gibi açığa alınmış. Türkiyenin hali bu konuşursan ekmek yok.
doğru söyleyeni 9 köyden kovar. hırsız dürüst konuşanı sevmez. büyüksen ve niyeti bozmuşsan yoldan çıkmışsındır.
gerçek mumın adam çok doğruyu söyluyor
Helal olsun.Doğru bildiğini,korkmadan açıklamış.
Ne diyeyim!!Yorum yok !!!
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar işte akp Türkiye'si
@onlychp CHP liler o kadar çok camiye gidiyorya AKP den önceki Camilerin halini en iyi onlar bilir deyilmi dostum öyle güzel yazmısın
chp li gittimi camiye gizli gider ibadet eder çıkar gelir akp li gibi resklam yapa yapa camiye gitmez.önce ki camilerin nesi var diki o günün şartıyla güzelyapılmış bir camii idi.
@asikann01 Hadi onlar sizin gözünüzde kötüydü ve evet kötü de diyebilirim, ama siz akpliler biz müslümanız deyip de yaptığınız zulüm ile münafıklık yapmış olmuyor musunuz ?
@asikann01 yobaz ve cahil olduğunu ancak bu kadar belli edebilirdin. İbadet insan ve Allah arasındadır. Kimsenin ibadeti kimseyi ilgilendirmez. ama akp zihniyeti malesef gösterişi çok sevdiğinden ötürü bu yorumun normal.
DİYANET KURUMU maalesef gittikçe itibarını yitirmiştir. DİYANET İŞLERİ BAŞ.1 MİLYONLUK ARABA ALINIRSA,DİYANETİN TOPLADIĞI PARALAR HALKA ŞEFFAF ŞEKİLDE BİLDİRİLMEZSE,DİYANETİN SİYASETİN HİZMETİNE GİRMESİ İLE bu günlere geldik. EBUBEKİR KARSAN doğruları dile getirmiş.AÇIĞA ALINMASI DEĞİL TAKDİR VE TEBRİK EDİLEREK YANLIŞLARIN ENGELLENMESİ LAZIM.
ne yazıkki doğru söyleyenin suçlu olduğu müslüman bir ülke olduk hoca haklı Allah katında ödülünü alırsın hocam
Allah bi kapiyi kapar digerini acar. hic degilse vijdanin rahat alnin ak. seni bu duruma dusurenler utansin. hesabini nasil vereceklerini mahser gunu anlayacaklar.
Keşke her imam senin gibi duyarlı olsa.
İste böyle gerçek Din adamları lazım yaşı önemli deyil Haramı bilen din adamı Camilerde toplanan paraların hatti hesabı yok bunların nereye gittigini bilen varmı? Hiç bitmez bu yardımlar Adanada bir Cuma namazı kılınır para topluyacam derdi ile ögle namazı kıldırmazlar millete Camiye Dilenciye hiç para vermem İlikmi yapmak iştiyon yolda giden 3.5 cocuga bişeyler al bundan iyi ilik olmaz çocuk sevindirmekden sebab bişey yoktur Adam kendine 3 katlı ev yaptıgını bilirim camiye yapılan yardımlarla
valla hoca haklı ben bezdim her cuma para istenmesinden ki,diyanet en büyük bütçeye sahip bizene kardeşim hocanın evinin doğalgaz faturasından saçmalık
memurlar kanununa aykırı harekette bulunmuş. varsa şikayeti yazılı olarak ilgili birimlere bildirmesi lazım.
@hasankul polisi polise şikayet etsin yani? hemde bu ülke de :D hahaha ak kafalısın kesin !! :)
işte gerçek müslüman gercek din adamı gercek islam dinini yasıyan biri.. Turkiye islam dini diyenlere hasssssektör derim... Turkiye yasanan her sey ama hersey ne gercek islam kurallarına gore yasanıyor ne kuran a gore yasanıyor..
arkasinda namaz kilinacak imam kalmamisti ama bu genc imamimiza helal olsun delikanliymis
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