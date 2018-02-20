'Camilerde yardım adı altında toplanan paralara ne oluyor?' demişti! O imam açığa alındı

İmam Ebubekir Karsan çektiği videoda camilerde Diyanet'in emri dışında dernekler adına da paralar toplandığını belirterek, bu paraların nerelere ve kimlere gittiğinin meçhul olduğunu anlattı.

"CAMİLER RANT KAPISI OLDU"

Camilerin rant kapısı haline geldiğini söyleyen Karsan, caminin ihtiyaçlarının ise toplanan bu paralardan karşılanmadığını ileri sürdü.

AÇIĞA ALINDI

Dernek statüsünde olan cemaatlerin camileri mesken tuttuğunu ve camilerde toplanan rantı paylaştığını söyleyen imam açığa alındı.