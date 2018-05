Camileri kapalı tutulan Selanikli Türkler, cenazelerini yüzlerce kilometre taşıyor

Gurbet GÖKÇE - Enver ALAS - Can EROK SELANİK(Yunanistan),(DHA)YUNANİSTAN'ın ikinci büyük kenti Selanik'te yaşayan yaklaşık 7 bin Türk, Yunan hükümetinin camilerin açılmasına izin vermemesi nedeniyle, ibadetlerini apartman dairesinde yerine getiriyor. Türkler, Müslüman mezarlığı da olmaması üzerine de vefat edenleri yüzlerce kilometre mesafedeki Türk azınlığın yaşadığı İskeçe ve Gümülcine'ye götürüp defnetmek zorunda kalıyor. Yunanistan'ın Selanik kentinde yaşayan yaklaşık 7 bin Türk, camilerin kapalı tutulması ya da müzeye dönüştürülmesi nedeniyle camilerde ibadetlerini yerine getiremezken, kentte bir Müslüman mezarlığının bulunmaması üzerine de vefat edenleri, en yakın 200 kilometre mesafedeki İskeçe ve 250 kilometre mesafedeki Gümülcine'ye götürüp, toprağa vermek zorunda kalıyor. Selanik'te bulunan Osmanlı döneminden bugün ayakta kalabilen Hamza Bey, Hortacı Süleyman Efendi, Yeni Cami ve Alaca İmaret Cami, Yunanlılar tarafından ibadete kapalı tutuluyor. Bazı camiler müze olarak kullanılırken, bazılarının ise kapısında kilit bulunuyor. Türk cemaati cuma ve bayram namazlarını Makedonya ve Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği'nin bulunduğu apartman dairesinde kılıyor. Ancak bayram, cuma ve teravih namazları için bu küçük daire yetersiz kalıyor ve yakındaki parkta kılınıyor. 'CAMİLERİN ACILMAMASI İÇİN BAHANELER ORTAYA KONULUYOR' Makedonya ve Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Osman İsmailoğlu, Selanik'teki camilerin ibadete açılması için Yunan yetkililere yaptıkları başvurulardan şimdiye kadar olumlu bir sonuç alamadıklarını söyledi. Yunanlıların, camileri ibadete açmamak için çeşitli bahaneler ileri sürüp, güçlük çıkardığını anlatan İsmailoğlu, Selanik'te yaşayan Müslümanlar olarak bize cami versinler istiyoruz. Camilerin kullanıma açılması için dilekçeler gönderiyoruz ama bize 'müze kalacak' şeklinde karşılık veriliyor dedi. Selanik'e 1975 yılında geldiğini söyleyen İsmailoğlu, Çocuklarım burada büyüdü ve buralı olduk. Ama maalesef burada ne camimiz ne de mezarlığımız var. Bugün Selanik'te kullanılabilecek durumda olan 4 cami var. Ama en azından istiyoruz ki, bunlardan birini cami olarak kullanmamız için bize versinler. Bayram namazı kılmak için bile vermiyorlar. Bu aralar ramazan ayındayız ve teravihlerimizi, cuma namazlarını derneğimizde kılıyoruz. Camilerin kullanılması için her türlü çabayı göstereceğiz ve hep isteyeceğiz. En azından bayramlarda verseler de insan gibi ibadetimizi yapalım. Aynı zamanda da anavatanımızdan da bize bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz dedi. CENAZELER 200 KİLOMETRE TAŞINIYOR Selanik'te vefat eden Müslümanların defnedileceği bir mezarlığının bulunmaması, Türklerin en önemli sorunların dan biri olarak gösteriliyor. Osmanlı dönemindeki mezarlıklarda bugün binalar yükselirken, Yunan devleti ise bütün taleplere rağmen Müslümanlara yeni bir mezarlık alanı vermemek için çeşitli bahaneler ileri sürüyor. Selanik'te yaşayan Müslümanlar, cenazelerini defnetmek için büyük maddi külfetler karşılığında yüzlerce kilometre taşımak zorunda kalıyor. Selanik'te ölen Müslümanlar Türk azınlığın yaşadığı Batı Trakya bölgesindeki Selanik'e 200 kilometre mesafedeki İskeçe, 250 kilometre mesafedeki Gümülcine ve Dedeağaç'a götürülerek, buralarda toprağa veriliyor. Makedonya ve Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Osman İsmailoğlu, Selanik'te bir Müslüman mezarlığı yok. Osmanlı döneminde mezarlıklarımız vardı. Ancak oraları yıkıp yerine binalar yaptılar. Şimdi biz burada yaklaşık 6, 7 bin Müslüman varız ama maalesef mezarlığımız yok. Burada vefat eden soydaşlarımızı en yakın İskeçe'ye Gümülcine'ye ve Dedeağaç'a götürerek defnediyoruz dedi. GÜMÜLCİNE'DEKİ MEZARLIKLAR DA DOLDU Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Necad Ahmet, Selanik'te cami ve mezarlık olmaması üzerine gelen cenazelerle Gümülcine'deki mezarlıkların da dolduğunu söyledi. Ahmet, Selanik'te mevcut camilerde ibadete izin verilmiyor. Gümülcine'deki seçilmiş müftülük tarafından her sene oraya farklı imamlar gönderiliyor, ama namaz kılabilecekleri bir camileri yok. Ölenleri ise mezarlık olmadığı için genelde buraya getirip toprağa veriyor dedi. Necad Ahmet, Selanik'ten getirilen cenazelerin sahiplerinin maddi ve manevi olarak zorluk yaşadığını vurgulayarak, Bu insanlar, annelerinin, babalarının mezarlarını birkaç senede bir gelip görebiliyorlar. Herkes genelde kendi köylerindeki mezarlıklara cenazelerini gönderiyor ama köyü olmayanların cenazeleri ise Gümülcine'deki mezarlıklarımıza gömülüyor. Ancak Gümülcineliler için de mezarlıklar dolmuş durumda dedi.