HABER

"Camilerimiz çocuklarımızla dolup taşıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 14:57 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: - "Camilerimiz çocuklarımızla dolup taşıyor elhamdülillah. İstiyoruz ki daha da sayıları artsın, istiyoruz ki hocalarımız, onların başındaki kendilerini bu hizmete adamış olan hocalarımız Kur'an-ı Kerim'in nuruyla çocuklarımızın, gençlerimizin kalplerini nurlandırsınlar, aydınlatsınlar"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camilerimiz çocuklarımızla dolup taşıyor elhamdülillah. İstiyoruz ki daha da sayıları artsın, istiyoruz ki hocalarımız, onların başındaki kendilerini bu hizmete adamış olan hocalarımız Kur'an-ı Kerim'in nuruyla çocuklarımızın, gençlerimizin kalplerini nurlandırsınlar, aydınlatsınlar." dedi.

Erbaş, Yalova Merkez Camii'nde düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi"nde yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in korunmasının farklı yollarından birisinin de hafızlar olduğunu söyledi.

Kıyamete kadar Kur'an-ı ortadan kaldırmaya çalışanların olacağını belirten Erbaş, "Bu ana kadar nasıl olduysa bundan sonra da olacak çünkü hak batıl mücadelesi devam ediyor. Şeytan da boş durmuyor. Dolayısıyla şeytanın en çok gözlediği an, Müslümanların Kur'an'dan uzak kaldığı andır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, yaz Kur'an kurslarının önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Camilerimiz çocuklarımızla dolup taşıyor elhamdülillah. İstiyoruz ki daha da sayıları artsın, istiyoruz ki hocalarımız, onların başındaki kendilerini bu hizmete adamış olan hocalarımız Kur'an-ı Kerim'in nuruyla çocuklarımızın, gençlerimizin kalplerini nurlandırsınlar, aydınlatsınlar. Nur, 'Işık, aydınlık' demektir. Yaz kurslarımız büyük bir fırsattır. Yapılan araştırmalarda mikrofon uzatılan insanlarımızın yüzde 60 kadarı 'Temel dini bilgilerinizi, Kur'an-ı Kerim'i okumasını nereden öğrendiniz?' sorusuna, 'Yazın okullar tatil olduğunda büyüklerim, annem babam beni camiye göndermişti. Camimizin imamından, hocasından öğrendim.' diye cevap veriyorlar. İmam hatip liseleri, imam hatip ortaokulları şu kadar sayısı arttı diye konuşuluyor. Henüz yüzde 13-14'ü yani ülkemizdeki çocukların, öğrencilerin yüzde 13-14'ü ancak temel dini bilgilerini örgün eğitimle alabiliyorlar. Yani imam hatip liselerinde, imam hatip ortaokullarında, ilahiyat fakültelerinde alabiliyorlar. Geri kalan yüzde 85 nereden dinini öğrenecek? İşte camilerde hocalarımızdan. Yaz Kur'an kurslarından Cenabıhak bu konuda hepimize muvaffakiyetler nasip eylesin."

- "Nüfusumuza göre yeterli değil"

Hafızlık yapmak kadar yaptırmanın da o kadar çetin bir iş olduğunu anlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu yıl hafızlık imtihanına müracaat eden hafızlığını bitirmiş kardeşlerimizin sayısı 8 bin 500 civarında. Şu anda sınavlar devam ediyor. Önümüzdeki hafta bitecek inşallah. Yılda 3 sefer sınav yapıyoruz. Hafızlık sınavı. Ocak ayında haziran-temmuz aylarında bir de ekim aylarında. Yılda 3 sefer. Topladığınız zaman 10 binin üzerinde hafızlık belgesini alan kardeşimiz oluyor. Sayıları da 150 bine kadar yaklaştı. Tabii yeterli değil. Nüfusumuza göre yeterli değil. Biz diyoruz ki; Mihraplarımızda hafız imamlarımız olsun, kürsülerimizde minberlerimizde hafız imamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz, müftülerimiz olsun. İmam hatip liselerinde görev yapan öğretmenlerimiz ilahiyat fakültesi mezunu öğretmenlerimiz hafızlardan oluşsun."

Diyanet İşleri Başkanlığında 150 bin kadar hoca olduğunu bildiren Erbaş, bu sayının 30 bin kadarının hafız olduğunu bildirdi.

Yalova İl Müftülüğü tarafından düzenlenen merasimde Adalı Hafız Kur'an Kursu'nda öğrenim gören 24 erkek öğrenci hafızlık icazetini aldı.

Hafızlık merasimine Yalova İl Müftüsü Turgut Açari, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, ilçe müftüleri, hafızlar, hocalar, aileler ve vatandaşlar katıldı.

Program sonunda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, emeği geçenlere plaket verdi, hafızlara ve hocalarına altın hediye etti.

PARTNERKardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...Kardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...
Küçük Ömer Faruk, son yolculuğuna uğurlandıKüçük Ömer Faruk, son yolculuğuna uğurlandı
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya'dan Hintli milyarder açıklamasıTÜRSAB Başkanı Bağlıkaya'dan Hintli milyarder açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hafızlık icazet merasim Yalova

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

İlginizi Çekebilir

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?

Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Babadan şok sözler! 'Annen ölünce seninle evleneceğim'

Babadan şok sözler! 'Annen ölünce seninle evleneceğim'

Aydın'da gençleri kumara alıştırdığı iddia edilen bakkal gözaltına alındı

Aydın'da gençleri kumara alıştırdığı iddia edilen bakkal gözaltına alındı

Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2018 diyanet dini günler takvimi

Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2018 diyanet dini günler takvimi

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Son dakika: TSK, Zeytindalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı! 4519 terörist öldürüldü

Son dakika: TSK, Zeytindalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı! 4519 terörist öldürüldü

Bartın Irmağı'na yine yunus girdi

Bartın Irmağı'na yine yunus girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.