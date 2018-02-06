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Camiye saldıran Alman suçunu itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 19:19 | Son Güncelleme

Almanya'da DİTİB'e bağlı Fatih Camisi'ne bir buçuk yıl önce el yapımı patlayıcıyla saldıran Alman Nino K'nın mahkemede suçunu itiraf ettiği öğrenildi

BERLİN (AA) - Almanya'nın Dresden kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'ne yaklaşık 1,5 yıl önce gerçekleşen saldırıyı yapan Nino K'nın mahkemede suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Dresden'de hakim karşısına çıkan Alman Nino K, verdiği ifadede hiç kimseyi yaralamak ya da ölüm tehlikesine atmak istemediğini belirterek, pişman olduğunu belirtti.

Saldırıyla sadece bir işaret vermeyi amaçladığını anlatan Nino K, cami çevresini karanlık görünce kimsenin olmadığını düşünerek böyle bir eylem yaptığını ancak daha sonra orada din görevlisi ve ailesinin yaşadığını öğrendiğini ifade etti.

Bu arada cinayete teşebbüsle suçlanan Nino K. hakkında mahkemeye sunulan deliller arasında 'Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGİDA) adlı İslam ve yabancı karşıtı hareketin protesto gösterilerine katıldığı da yer aldı.

Nino K. 26 Eylül 2017'de yaşanan olayda Dresden'deki Fatih Camisi'nin din görevlisi lojmanı önüne el yapımı patlayıcı koyarak olay yerinden uzaklaşmıştı. Saldırıda yaralanan olmazken maddi zarar meydana gelmişti.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, o dönemde yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, ''Ülkemizde böyle şeyler görmek istemiyoruz.'' demişti.

Din görevlisi Hamza Turan ve ailesi, iki Almanya'nın kutlamaları için Dresden'e gelen Başbakan Angela Merkel ile 3 Ekim 2016'da görüşmüştü.

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Almanya cami Dresden saldırı

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