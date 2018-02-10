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'Çamlıca Camii'ne Erdoğan'ın ismi verilsin'

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 16:09 | Son Güncelleme

4'üncü Üsküdar Kitap Fuarı'nın açılışını gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Üsküdar’a da damgasını vurduğunu belirterek, Çamlıca Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adının verilmesini önerdi.

'Çamlıca Camii'ne Erdoğan'ın ismi verilsin'

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Üsküdar Kitap Fuarı başladı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarın açılış törenine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve yönetmen Semih Kaplanoğlu ile çok sayıda kitapsever katıldı.

"SAF DEMOKRASİ BU, OYLAMA BÖYLE YAPILIR"

Açılışta konuşan TBMM Başkanı Kahraman, eskiden kongrelerin spor salonlarında yapıldığını, şimdi ise kongre ve kültür binalarının yaygınlaştığını kaydederek, “Ne kadar güzel bir şey, ne güzel gelişme. Cumhurbaşkanımızın damgasını vurduğu yerlerden birisi Türkiye’de olduğu gibi Üsküdar’dır. Ve inşallah Çamlıca’daki caminin adı ‘Recep Tayyip Erdoğan Camii’ olur. Kendinin kabul edeceğini zannetmiyorum ama zorlayalım. Bu isim uygun değil mi? Oyunuza sığınıyorum. Kabul edenler ve kabul edenler? Saf demokrasi bu, oylama böyle yapılır” sözleri üzerine salondaki kitapseverler alkışladı.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan çamlıca camii İsmail Kahraman

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Ben tüm paralarda da milletin sevgilisi, Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN in resimlerini görmek istiyorum. Bunu fazlasıyla hak ediyor.
Yetmez, Çamlıca'nın ismini de verin. Gazilik veriyordunuz ne oldu?
Çok İYİ Olur. Okullardan TÜRKÜM, Doğruyum, Çalışkanım diye başlayan Öğrenci - Okul AND ının Kaldırıldığı dönem YÖNETİCİSİ Olduğu, Valilik + Kaymakamlıklar + RESMİ Bankalar + Resmi Kurumlar + (Okullardan) T.C. MEB yerine MEB denilmesi + Vb. yerlerden Türkiye + Türk + T.C. + ATATÜRK gibi isimlerin kaldırıldığı dönemin ve dönemin sessiz kalan YÖNETİCİSİ olduğunun Unutulmaması için Bence de Çamlıca Camii ne Sn Erdoğan ın İsmi Verilmelidir. Saygılarımla.
herşey elinizde.adını verin. .gazilikide verin. verin eliniz degmişken
ÇAMLICA camii ni Erdoğan kendi parası ile yaptı ise isminin verilmesi bir dereceye kadar normaldir.
Ümmetin liderine yakışır görkemli mabed : Kudüsü kurtardı ,ve sevgili peygamberimizin rüyasında görüp tarif ettiği yardımcısı '' Ey Tibrizi bugün rüyamda ,uzun boyku seyrek bıyıklı ecüc gördüm ,ümmetim onun lidrliğinde Fetih sureleri okuyacak...'' aynen öyle değil mi ?
tebrik ediyorum ayakta alkışlıyorum.recep tayyip erdoğan camii.hey maşallah çok güzel yaaa
Recep Tayyip Erdoğan Camii.
Yakışır Reise.Nede olsa haram para var Çamlıca Camii'nin temelinde. Hristiyan iş adamından bilmem kaç milyon TL rüşvet alınmıştı camii için. Eee değilse adamın işaat ruhsatı aylarca verilmemişti İBB tarafından. Sonra İBB Camiye bağış istedi ve hemen ruhsat verildi. Ama olaydan Reisin haberi ne zaman oldu onu bilmem. Ama Eğer sonradan haberi olduysa o caminin yıkılması gerekirdi. Demek ki yerinde.(?!!!)
TEVBE SURESİ "107. Bir de şunlar var ki, zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulü'ne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescid yapmışlardır. "Amacımız sadece iyilikti" diye de yemin edecekler, Allah şahit, onlar kesinkes yalancıdırlar. 108. Orada asla namaza durma! Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescid, namaz kılman için elbette daha uygundur; burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever.
eğer rte ismi verilirse cemaat daha çok artar.kendi aralarında başlar lar konuşmaya namazı rte caminde kılalım daha sevap.
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