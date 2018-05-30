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Çamlıca Camii'nin açılışı ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:08 | Son Güncelleme

2013 yılından beri yapımı süren Çamlıca Camii'nin açılışı ertelendi.  10 Haziran tarihinde Kadir gecesi açılması planlanan Çamlıca Camii'nin "tam olarak bitmeyeceği" için açılışının ertelendiği öğrenildi.

Çamlıca Camii'nin açılışı ertelendi

Ali AKSOYER-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) 2013 yılından beri yapımı süren Çamlıca Camii'nin açılışı ertelendi. 10 Haziran tarihinde Kadir gecesi açılması planlanan Çamlıca Camii'nin "tam olarak bitmeyeceği" için açılışının ertelendiği öğrenildi. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk "Tam olarak bitmeyeceği eksikleri kalacağı için açılışı erteledik" dedi.

CUMHURBAŞKANI TAM OLARAK BİTMESİNİ İSTEMİŞTİ

Yapımına başlandığından bu yana yaklaşık 58 aydır inşaatı devam edilen Çamlıca Camii inşaatının 10 Haziran 2018 tarihinde Ramazan ayının Kadir gecesi açılması planlanıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam İstanbul'un fetih Kutlamaları sırasında "İstanbul'a kazandırdığımız manevi zırh olarak gördüğümüz Çamlıca Camii'ni 10 Haziran'da Kadir gecesinde ibadete yetiştirmek istiyoruz. Fakat arkadaşlara söyledim. Yarım yamalak yok. Yetiştireceksiniz yetiştirin yetişmiyorsa bittiği zaman açarız" şeklinde konuşmuştu.

AÇILIŞ ERTELENDİ

Bu açıklamanın ardından cami inşaatının tam olarak bitmeyeceği için açılışın ertelendiği öğrenildi. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra bu sabah yeni bir iş takvimi oluşturduk. Tam olarak bitmeyeceği eksikleri kalacağı için açılışı erteledik. Şu anda gece gündüz 600 işçi cami inşaatının her yerinde çalışıyor. Bir sanat eseri olarak gördüğümüz camiinin her yerini bitirdikten sonra açılış için yeni bir takvim oluşturacağız." dedi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK CAMİSİ OLACAK

Bittiğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi olacak Çamlıca Camii 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİNE SAHİP

Çamlıca Camii , 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. 125 bin metrekare alanda yapımı devam edilen cami ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip. Bittiğinde 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Cami'nin bir başka özelliği ise herhangi bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış olması.

(FOTOĞRAF)

Çamlıca Camii'nin açılışı ertelendiÇamlıca Camii'nin açılışı ertelendiÇamlıca Camii'nin açılışı ertelendiÇamlıca Camii'nin açılışı ertelendi

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