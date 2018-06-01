Çamlıca Camisi'nde sona doğru

İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Çamlıca Camisi'nin Kadir Gecesi'nde planlanan ibadete açılma tarihinin biraz ertelendiğini belirterek, "Bu 'biraz' dediğimiz tarih, çok fazla bir tarih değil. Birkaç ay gibi bir süreç içinde projemizi, her şeyini bitirmiş olarak ibadete açacağız. Net gün söylemiyoruz ama mutlaka ilan edeceğiz." dedi.

Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile günümüz çizgilerinin bütünleştiği, cami inşasında birçok yeniliğin ve farklılığın hayata geçirildiği Çamlıca Camisi'nin 350 bin metreküplük çelik iskelesinin büyük bir bölümü söküldü.

İstanbul Cami ve Eğitim-Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından 2012'de düzenlenen yarışmada ikincilik ödülüne layık görülen 2 projeden biri olan, Bahar Mızrak ve Hayriye Gül Totu'nun projesini çizdiği Çamlıca'daki caminin çalışmaları, Üsküdar Sefa Tepesi'ndeki 57 bin 500 metrekarelik alanda devam ediyor.

Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı projenin büyük bir bölümü tamamlandı.